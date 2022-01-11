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新北市立圖書館推療癒系課程 閱讀還能抽好禮

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館推出「療癒感」的閱讀活動，包含藝術、音樂、味蕾、休閒、萌寵等主題課程，民眾療癒身心的同時還能抽好禮。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館推出「療癒感」的閱讀活動，包含藝術、音樂、味蕾、休閒、萌寵等主題課程，民眾療癒身心的同時還能抽好禮。圖／新北市立圖書館提供

寒假即將到來，新北市立圖書館推出「療癒感」的閱讀活動，包含藝術、音樂、味蕾、休閒、萌寵等主題課程，民眾療癒身心的同時還能抽好禮。另外，館方今日起開放報名陪讀照護服務，幸福餐券也照樣發放。

新北市29區圖書分館，於1月21日至2月10日推出「療癒感」的寒假閱讀活動，搭配精選的療癒系課外讀物與寒假學習護照，體驗不一樣的閱讀樂趣，還可以抽開學好禮。其中課程活動的藝術療癒，分別於汐止分館的五指油畫、彩繪陀螺，及五股守讓堂花磚DIY美學手作等；味蕾療癒有坪林分館的品茶療癒，以及泰山分館糖霜喵餅乾午茶甜點；音樂療癒有三峽北大分館的聲音SPA體驗、與三重南區分館的不插電時代錄音體驗；新莊分館則可以和狗狗一起閱讀；還有青少年圖書館的電競體驗，總館的海洋珊瑚瓶DIY體驗等。

參加活動還可以閱讀集點，集滿20點便可以抽Tiger Family學院風護童輕量護脊書包、12吋液晶電子紙手寫板、隔熱3in1攜帶便當盒餐具組等好禮。另外，館方今日起開放報名陪讀照護服務，幸福餐券也將照常發放，讓家長不用擔心寒假期間孩子的學習和照顧。

寒假

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