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畫好畫滿！北市7河濱塗鴉區 即日起開放塗鴉

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供
北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供

北市共有7處河濱塗鴉區，面積最大在南港成美左岸，面積有641坪，松山區觀山等地也有，都已恢復空白牆面。水利處表示，即日起，歡迎前往塗鴉，創造河濱獨特的藝術風景。

北市7處河濱塗鴉區，包含美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園，面積最大的是在南港區成美左岸塗鴉區，有2120平方公尺（641坪），面積第二大的則位於松山區的觀山塗鴉區。

水利處表示，河濱塗鴉區以4個月為一期，定期將塗鴉牆刷白後，再開放市民創作，提供他人欣賞，但若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，仍會即時清除。

目前7塗鴉區牆面日前均已重新塗白，市民即日起可前往塗鴉，但提醒民眾，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山樵歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，勿再前往該地。

水利處提醒，在未公告開放塗鴉地點塗鴉，屬於非法行為，可依廢棄物清理法第27條第2款，民眾若汙染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋梁或其他土地定著物，除要求行為人清除外，可處1200元以上、6000元以下罰鍰，環保局將從重處罰，另民眾也可撥打1999檢舉。

北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供
北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供
北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供
北市7處河濱塗鴉區目前均已重新塗白，民眾即日起可前往塗鴉。圖／北市水利處提供

北市

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