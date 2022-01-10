畫好畫滿！北市7河濱塗鴉區 即日起開放塗鴉

北市共有7處河濱塗鴉區，面積最大在南港成美左岸，面積有641坪，松山區觀山等地也有，都已恢復空白牆面。水利處表示，即日起，歡迎前往塗鴉，創造河濱獨特的藝術風景。

北市7處河濱塗鴉區，包含美堤、福和、景美、成美右岸以及迎風河濱公園，面積最大的是在南港區成美左岸塗鴉區，有2120平方公尺（641坪），面積第二大的則位於松山區的觀山塗鴉區。

水利處表示，河濱塗鴉區以4個月為一期，定期將塗鴉牆刷白後，再開放市民創作，提供他人欣賞，但若內容有不雅文字、圖案及政治性語言字體，仍會即時清除。

目前7塗鴉區牆面日前均已重新塗白，市民即日起可前往塗鴉，但提醒民眾，原百齡右岸河濱公園中山橋下塗鴉區，因鄰近中山樵歷史建物舊址，目前已取消開放塗鴉牆，勿再前往該地。