「內湖穴居」環境簡陋 獨居弱勢寒冬竟無熱水可洗澡

台北市內湖新明路公寓，30年前是市場，後來屋主改建成雅房出租，被稱為「台北穴居」，北市社會局長周榆修、議員李明賢與國際扶輪3522地區第四分區為穴居弱勢寒冬送暖，贈與毛毯物資；另當地里長丘麗玲表示，穴居獨居長者目前最緊急解決的是廚房及熱水澡問題，盼能結合社會資源提供協助。

北市有近6000名獨居者，而內湖「穴居」就有10幾位獨老，因年紀及經濟能力只能居住在環境不佳的地下室，社會局長周榆修、議員李明賢、里長丘麗玲與扶輪社3522第四分區一同送物資給獨老及當地中低收入戶。

週美里里長丘麗玲指出，這些獨老目前最大的困境就是就是廚房及熱水澡的問題，地下室雖有兩間公共浴室，但並無提供熱水器，後來有租戶的朋友協助安裝瓦斯熱水器，才讓他們有熱水澡可以使用。

丘麗玲表示，租戶現階段只能利用桶裝瓦斯燒菜及燒水澡，但若有意外，不僅是地下室穴居獨老們，樓上的住戶也會有生命安全的疑慮，希望能結合社會資源及力量，協助設置廚房及更換浴室電線設備。

「怎麼會有人住在這裡？」李明賢走訪穴居時感嘆，地下室通風不佳、環境幽暗，租戶甚至沒有熱水可用；周榆修說，該公寓老舊，若浴室要安裝電熱水器，就需更換成220伏特電力的電線，將與台電研議提供協助。