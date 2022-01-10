北市身障運動團成立3年 教練「口述」助視障者正確姿勢

台北市政府體育局今天於松山運動中心舉辦「身心障礙者巡迴運動指導團成果發表會」。台北市長柯文哲指出，北市從108年開始就舉辦身心障礙者專屬的運動課程，並在110年時首創水中飛輪及水中健身課程，同時走進北市各運動中心與活動中心開辦各式各樣的課程，歷經三年累計3700人次，盼打造對所有人都友善的運動環境，讓台北市成為友善共融的城市。

柯文哲表示，身心障礙者巡迴運動指導團推出許多戶外運動體驗課程，包含手搖車、輪椅網球以及視障者路跑等運動課程，致力保障身心障礙朋友的權益，打造一個對所有人都友善的運動環境，讓台北市成為友善共融的城市。

體育局表示，「身心障礙者巡迴運動指導團」打造專屬於身障朋友的運動課程，如徒手肌力、墊上運動、運動器材和多元的運動體驗等，獲得學員熱烈迴響，在肢障者和視障者的運動圈中大受好評，並於各區運動中心及活動中心舉辦課程，讓學員們可以就近上課，不會受距離影響而降低上課意願。

體育局表示，活動即將邁入第四年，去年在疫情期間，首度開辦共計6小時的線上徒手肌力及墊上運動課程，並製作線上運動教學影片，讓身心障礙者能夠在家中利用簡單的彈力帶或是裝水的寶特瓶，透過教學影片維持身體的肌力及耐力，強化「運動提升免疫力」的概念。

參與民眾表示，巡迴指導團師資瞭解視障者的困難，口語敘述動作很細心，且師生比高，教練會隨時調整學員的姿勢，避免學員做了不正確的動作反而造成運動商害，除了課堂上帶領運動，教練也會傳授在家運動的方式，讓學員養成正確的運動習慣，並且落實運動到日常生活。