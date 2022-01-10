新北雙澳公路終重鋪且加蓋 民眾讚更好行

連接雙溪區三港里和貢寮澳底地區的雙澳公路，三十幾年沒有全面刨鋪，路面龜裂不堪，再加上有些路段路幅較小，行車安全有疑慮，這次新北市政府除了將雙澳公路部分路段全面刨鋪，側溝也全面增設溝蓋，讓整體行車安全更有保障。

連接雙溪區三港里和貢寮澳底地區的雙澳公路，是雙溪和貢寮居民往返的重要道路，當地更有港澳一日遊之稱呼，不過雙澳公路據地方表示，已有十年以上沒有刨除重鋪，長年下來路面龜裂不堪，也讓行車安全受到挑戰。

雙溪區長藍瑞?說，這次感謝市政府的經費挹注，包括雙澳公路和雙溪高中前的梅竹蹊路的路面都能進行較大規模的整建，另外，為保障用路安全，在道路兩側側溝的部分，在這次工程也一併設置溝蓋。

三港里長葉俊郎說，雙澳公路全面刨除重鋪後，路面平整好行，當地居民無不稱讚，感謝市府對於地方基礎建設的重視，讓雙澳公路更安全好行。