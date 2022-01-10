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汐止里長協會歲末送暖 弱勢學童開心領紅包

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市里長服務協會做愛心，將紅包送到汐止區12所學校，希望讓弱勢學童開心過年。 圖／觀天下有線電視提供
新北市里長服務協會做愛心，將紅包送到汐止區12所學校，希望讓弱勢學童開心過年。 圖／觀天下有線電視提供

新北市里長服務協會做愛心，今年第三年持續發紅包關懷弱勢學童，趕在過年前，將紅包送到汐止區12所學校，希望讓他們開心過年，另外，今年也很貼心，除了一樣送里長茶葉蛋之外，還送暖暖包，讓小朋友感受到大人們暖暖的心意。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，歲末年終對弱勢學童一點的關懷，每一個人都給一個紅包、茶葉蛋及暖暖包，只要是符合條件的弱勢學童、低收小朋友都會給，這些經費來源都是集合善心人士大家捐款，包括律師簡榮宗、還有來自各界的愛心人士，今年已經是第三年了，會持續對弱勢學童關懷。

今(10)日開始到各學校發紅包，第一天分別前往青山國中小、秀峰國小、崇德國小等，由里長陳建興、汐止區公所主秘、校長將紅包一一交到小朋友的手上，希望他們都能開心過年。特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，當天一樣加贈暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，而且今年還送上暖暖包，要讓學童們在寒冷的冬天，都感受到溫暖，為了感謝協會的愛心，學校也準備了感謝狀表示感謝。

汐止區公所主秘陳堅榮指出，今天跟里長服務協會一起到學校發放紅包，汐止區總共12所學校共144位學生，也祝各位小朋友平安順新過好年。

茶葉蛋 紅包

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