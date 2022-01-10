汐止林森市場橋下漏水嚴重 過年後修繕

汐止林森市場位在高速公路橋下做生意，買菜不必忍受日曬雨淋，不過，現在卻因為高架上頭的導水槽出了問題，現在外面下大雨，市場內就下起了小雨，所以，新北市議員張錦豪及立委沈發惠服務處會勘，也決定年節後進場修繕。

林森市場會長吳晨綾說，每到下雨天，外面下大雨，底下市場也下了很大的雨，只要一般的豪雨地面就一定濕答答的，因為，採買的民眾很多都是老年人，真的很擔心他們會滑倒，很感謝議員張錦豪及立委沈發惠的協助，希望能夠協助改善。

整個市場目前漏的最厲害的有三個點，光是在入口的地方就有兩處，發現是因為導水槽部份發生漏水情況，會勘也要求立即進行清疏修補，並且在橋墩上緣，設置環形導水槽排水，不過，因為年關將近，為了不影響攤商生意及民眾採買，要求過年後進場修繕。

新北市議員張錦豪指出，林森市場上面是高速公路，因為有一些接縫點沒有處理的很好，導致有漏水滲水的情況，甚至雨大一點，底下就下小雨，造成地面有積水的狀況，市場大概有三個地方有比較明顯的漏水，請相關單位在年節後休市的時候進場維修，另外，林森市場是一個很棒的傳統市場，鼓勵大家過年採買年貨或是平常買菜，能夠多到林森市場來消費。

立委沈發惠服務處主任田永豐表示，因為市場有發生漏水情形，那因為權責是屬於高公局需要修復的，所以，在大家討論後，也督促高公局儘快進場修繕，預計會在年後進場，因為年節市場會比較忙，年後一次修復完畢，

因為林森市場上方高架漏水問題，主要是高架有多處導水槽，若未定期進行清疏與修補作業，會導致每逢下雨之際，使得下方林森市場發生漏水問題，此情況將嚴重影響步行民眾及攤商，故為全面性改善此問題，會勘也請交通部高公局對林森市場上方高架進行全面巡查，檢視整體排水系統及辦理相關改善。