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朱銘美術館徐永旭個展 陶藝創作演繹生命力

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
朱銘美術館與藝術家徐永旭共同舉辦創作分享會，以「點一把火，為這一塊土地」為主題策劃，帶動虎虎生風的祝福。 圖／紅樹林有線電視提供
朱銘美術館與藝術家徐永旭共同舉辦創作分享會，以「點一把火，為這一塊土地」為主題策劃，帶動虎虎生風的祝福。 圖／紅樹林有線電視提供

「物／我－徐永旭個展」，朱銘美術館藝術家徐永旭共同舉辦創作分享會，以「點一把火，為這一塊土地」為主題策劃，邀請「Coming True Fire Group即將成真火舞團」演出，與徐永旭的作品唱和，火與土的共舞化而成陶，期許這一把火，能為這一塊土地點燃更多精采，帶動虎虎生風的祝福。

朱銘美術館館長也是策展人賴素鈴表示，這次個展，是與台灣藝術家徐永旭十年一遇的美好邂逅，繼2000年個展與2011年聯展後，2021年再次邀請徐永旭在美術館舉行個展，以「物／我」為題，精選其2013年至今二十餘件代表作，從室內展廳延伸到戶外裝置，作品呈現氣勢磅礡或纖細微妙，完整呈現徐永旭近年藝術實踐的精髓。

這次個展除了為朱銘美術館創作新作之外，藝術家徐永旭首度嘗試「參與式創作計畫」，邀請觀眾於現場使用黏土創作，留下作品展示後可交換帶走徐永旭的創作，成為整體計畫和作品的一部分。

徐永旭表示，朱銘美術館不僅是看展的地方，還有很多可以讓遊客盡情揮灑的空間，如此也讓他受到觸動、啟發這次的創作計畫，希望透過手與土的對話，讓觀眾親自感受身體介入帶來更豐富的「物／我」參觀體驗。

美術館 藝術家 舞團

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