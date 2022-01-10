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新北石門區邀名家彩繪燈籠 讓景點登上新北燈會

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區公所今年再度邀請台灣水墨畫會理事長陳正治來操畫筆，將景點彩繪到即將於新北燈會展出的燈籠上。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所今年再度邀請台灣水墨畫會理事長陳正治來操畫筆，將景點彩繪到即將於新北燈會展出的燈籠上。 圖／紅樹林有線電視提供

在傳統的過年之後，民眾最期待的就是元宵燈會石門區公所今年再度邀請台灣水墨畫會理事長陳正治來操畫筆，精選區內五大知名景點，將景點彩繪到即將於新北燈會展出的燈籠上。

台灣水墨畫會理事長陳正治說，這次彩繪的景點有石門洞、情人橋、風力發電風車、白沙灣石門洞鋼雕意象以及婚紗廣場，每一個場景都逼真呈現，傳遞彷彿身歷其境的感受，完成之前請區長、里長以及理事長們一同來落款，未來也將在新北元宵燈會與大家見面。

石門區長林俊宏表示，石門區有相當多的著名景點，連續三年都邀請陳正治藝術家來精選每年不同的景點呈現給大家，也期盼，透過燈籠的彩繪可以將石門的在地特色、景觀來行銷，讓更多參加燈會的民眾看見石門區的美麗景色，進而也可以心之所向就實際行動到石門區的知名景點遊玩走春趣。

石門 燈會 新北

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