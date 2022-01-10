新北石門區邀名家彩繪燈籠 讓景點登上新北燈會
在傳統的過年之後，民眾最期待的就是元宵燈會，石門區公所今年再度邀請台灣水墨畫會理事長陳正治來操畫筆，精選區內五大知名景點，將景點彩繪到即將於新北燈會展出的燈籠上。
台灣水墨畫會理事長陳正治說，這次彩繪的景點有石門洞、情人橋、風力發電風車、白沙灣石門洞鋼雕意象以及婚紗廣場，每一個場景都逼真呈現，傳遞彷彿身歷其境的感受，完成之前請區長、里長以及理事長們一同來落款，未來也將在新北元宵燈會與大家見面。
石門區長林俊宏表示，石門區有相當多的著名景點，連續三年都邀請陳正治藝術家來精選每年不同的景點呈現給大家，也期盼，透過燈籠的彩繪可以將石門的在地特色、景觀來行銷，讓更多參加燈會的民眾看見石門區的美麗景色，進而也可以心之所向就實際行動到石門區的知名景點遊玩走春趣。
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