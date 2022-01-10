侯友宜公布今年春聯「平安祥虎」 民眾可免費領取

新北市長侯友宜今日發表新出爐的「平安祥虎」春聯，迎接2022壬寅虎年到來。侯友宜表示，經過辛苦防疫的一年，即將迎接金虎(好)年，用「平安祥虎」雙語春聯期許百業興旺，並祝福市民朋友虎年一整年順心如意，平安無事，享受幸福的每一天。

侯友宜表示，今年春聯是台藝大以及王意淳老師所設計的，這四個字是我選的，叫「平安祥虎」，國語是平安享福的諧音，台語叫做「平安尚好」，我們有平安才會有福氣，所以我們今年的春聯是「平安祥虎」，裡面還有一個福虎，代表「福氣啦」，希望市民朋友喜歡，「平安最好」、「平安祥虎」、「平安尚好」。

另外，新北市的虎年福袋也同時亮相，福袋外袋充滿老虎斑紋，而虎紋台語諧音為好運，象徵虎年「好運滿滿」。內卡正面有隻燙金喜氣的祥虎以及新北各地的景點，背面則有貼著十元硬幣的老虎掌印，象徵「祥虎遊新北，新北祥虎玩」，為臺語諧音的新北最好玩，邀請大家新春期間來新北走春，感受並體驗新北的特色美景及人文風情。

新北市秘書處指出，市府行政園區今年特別以「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」三大主題設計新春布置。「虎裏吉」是大廳中間的祥虎吉祥物搭配福虎生豐銅幣，吉為台語諧音的錢，期許來年金錢滾滾來；「虎裏愛」是大廳兩側的互動電視牆，以生動的動畫來傳達新年感恩的心；「虎裏平安」是大廳掛置的「平安祥虎」春聯，期許大家皆能平安幸福。新的一年，讓「虎裏吉」、「虎裏愛」及「虎裏平安」，加倍市民的虎年好運勢。