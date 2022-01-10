出現學童確診各界憂心 柯文哲：營養午餐用隔板OK

本土染疫個案激增，桃園機場群聚案昨日已累積達24例。台北市議員王鴻薇指出，北部是共同生活圈，台北市政府應該即刻起加強防疫作為，要求此次染疫的案例中也有小學生的個案，這些幼童沒辦法接種疫苗，呼籲北市應恢復校園和餐廳的用餐隔板。對此，台北市長柯文者表示，學校吃營養午餐可以開始使用隔板。

王鴻薇指出，這次染疫的案例中也有小學生的個案，這些幼童沒辦法接種疫苗，大家都不希望因為疫情影響經濟，但現在疫情已經進入社區，用餐隔板是過去就曾執行過的措施，對商家來說也不至於太麻煩，台北市應該儘快恢復，讓大家可以安心用餐。

柯文哲表示，不影響民生經濟的預防措施可以先做，如果是學校吃營養午餐，用個隔板OK，可以請學校開始使用。

另外，王鴻薇呼籲，馬上就要過年了，有很多聚會活動都要在最近舉辦，大家都不希望受到影響，市府該加強防疫措施就加強，能馬上做的就馬上做，不要拖到失控才要改。