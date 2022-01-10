北市公共場所設嗶卡機 柯文哲:呼籲民眾台北通綁悠遊卡

今天本土新增6例、境外移入26例，面對新冠疫情來勢洶洶，台北市長柯文哲今天在防疫記者會中表示，過去一段時間，民眾實聯制比較放鬆，基於相關疫調，柯文哲再度呼籲民眾先下載台北通，再綁定悠遊卡，另外，台北市會開始要求各公共場館，都要大量使用「嗶」的悠遊卡機進行實聯制，這樣實聯制的速度才會快。

面對農曆春節即將到來，民眾進出公共場所、賣場、搭乘大眾捷運等頻率高，柯文哲今天在防疫記者會中呼籲，民眾要下載台北通，台北通再綁悠遊卡，因理論上民眾搭公車，刷悠遊卡並沒有記名，必須上公車之後，再去掃QR code才能實名制，但他不太相信每個人搭捷運公車都會去掃，這不太符合人性。

柯文哲說，因應疫情攀升，他還是鼓勵大家要下載台北通，台北通再度綁定悠遊卡，這張悠遊卡就會是實名制，若有確診足跡，萬一有問題，簡訊也比較好通知，不然依照目前狀況，一旦要疫調根本找不到人，這樣才有辦法追到人，因從實名制到台北通都有電話號碼，很容易找到人。

柯文哲也提到，悠遊卡「嗶」的卡機一台才七千多元，北市府也會開始要求各公共場館，要大量使用嗶的悠遊卡機，這樣實聯制的速度才會變快。

另外，配合中央新的防疫規定，柯文哲今天也宣布宗教場所、宗教集會活動的防疫措施，包括宴會不能食桌敬酒、用餐環境建議維持適當社交距離；全程配戴口罩；提供住宿者除同住家人外，以一人一室為限；還有大型遶境、遊行及其大型宗教活動，需提報防疫計畫並經地方政府同意。