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台東縣環保局：環境汙染公害噪音隨時撥1999放假不打烊

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣環保局表示，民眾發現任何環境汙染、公害，都可透過網路報案，或台東縣1999縣民服務專線報案。記者卜敏正／翻攝
台東縣環保局表示，民眾發現任何環境汙染、公害，都可透過網路報案，或台東縣1999縣民服務專線報案。記者卜敏正／翻攝

台東縣環保局日前接獲報案，指台東市某卡拉ok店夜間營業太吵，環保局晚間11時到場檢測，發現卡拉oK噪音分貝超標，立即告發、要求改善。環保局提醒，發現任何環保公害、汙染、營業噪音或近鄰噪音，24小時都可撥打台東1999專線報案，無論春節或例假日都有人員到場處理。

環保局表示，現在因為網路方便，許多民眾發現了汙染，或不滿環境遭到破壞，總喜歡上網爆料，卻忽略在第一時間去電環保局，反而錯失了最佳取締、處理時機。

台東縣環保局環境稽查科長林士銘指出，去年接獲民眾檢舉，指晚上近11時，還聽到隔類卡拉ok店噪音「超大聲亅，環保局人員立即到場檢測，發現該區為第二類娛樂場所，夜11時不得超過27分貝，該卡拉ok店達35.8分貝，已明顯超標、立即告發。

他說，營業場所若沒有取得「視聽歌唱類」營業登記，將立即開罰3000元，若是一般住宅、非營業場所被檢舉太吵鬧，這類「近鄰噪音」民眾可向警察機關報案，警方可依社維法進行勸導，勸導不聽亦可開罰。

噪音 台東 超標

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