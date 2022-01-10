碧潭情侶遭天外飛來魚鉤勾傷 新北觀旅局重申管制宣導
碧潭發生有情侶踩天鵝船遭魚鉤勾傷情況，氣得他們在網路上傳照片開罵，直指新北市府沒有做好活動分區規畫。新北觀旅局回應，釣魚及踩天鵝船都在合法活動區內，未來會請業者要管制及多宣導，讓遊客多加注意，也會有保全不定時多巡邏，確保各項活動距離。
新店碧潭風景區是著名觀光景點，尤其天鵝船遊河更是情侶必玩的活動，卻有26歲林姓女子在昨日與男友踩天鵝船時，遭釣客拋竿勾到，小腿瞬間刺痛，一時間還沒反應過來，後來才發現小腿卡著魚鉤，男友腿部則有腫一包瘀血。
好在魚鉤的魚線已經斷掉，不然經拉扯的後果恐怕更嚴重，在送醫治療近一小時後排除，幸無大礙。女子的男友不滿並批評市府，河中遊玩娛樂應該有更細膩的規畫，現在踩天鵝船、玩SUP、搭船過河、岸邊釣魚等活動竟通通混在一起。
觀旅局強調，業者都有幫遊客保險，第一時間也協助救援，並表示會負起責任。這次事件是因為釣魚及踩天鵝船都在合法區域才會發生，但這都在安全範圍內，也就是渡船頭和碧潭攔水壩之間活動。
觀旅局說明，目前仍會依照現有活動區域規畫，不過為遊客安全，也會重申並要求業者管制及宣導，提醒大家在安全範圍內要多注意周遭情況，而保全也會不定時加強巡邏，確保各項活動保持距離。
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