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北市疫苗系統一小時8萬人搶打 14日加開預約

中央社 / 台北10日電

北市柯文哲表示，北市疫苗預約系統今天開放一個小時就被預約了8萬劑，這週準備的11萬劑可能登記到中午就用光，將加開中型注射站與量能，14日再開放給民眾預約。

台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約系統每週一、二開放預約，並於下週施打，目前提供第1、2、3劑莫德納及BNT疫苗接種。

柯文哲今天出席「台北市雙語教育白皮書願景發布記者會」，接受媒體聯訪時被問及疫情。

柯文哲說，北市府這週準備了約11萬劑疫苗供預約，上午開放一個小時就被預約了8萬劑，可能登記到中午就沒了。北市會緊急加開中型注射站與疫苗量能，週五（14日）再開放給民眾預約，呼籲沒預約成功的民眾不用緊張。

柯文哲並表示，到了月底，北市符合施打第3劑疫苗資格的人將破百萬，他已經下令這禮拜先讓機場、醫院、防疫旅館人員接種。

媒體詢問防疫計程車載客與入境民眾PCR問題，柯文哲表示，數據顯示，入境以後確診的人，有的是在機場就被攔下來，且現在防疫旅館也不是百分百安全，這麼做可以降低防疫系統壓力。

柯文哲說，計程車載國際客與國內客本來就要分倉分流，專門載國際旅客的還要再想想如何設計。

北市 疫苗 柯文哲

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