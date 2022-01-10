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蘆洲景福宮回饋社會 捐贈新北市府2輛復康巴士
新北市蘆洲景福宮感受政府資源有限，決定捐贈2輛復康巴士贈予新北市府，由市長侯友宜受贈。侯友宜表示，民間力量無窮，協助政府推動許多社福政策，新北原來的復康巴士僅有100多輛，11年來成長到649輛，高居全國第一，每年服務身障朋友和失能長輩高達60萬趟次以上。
景福宮於1966年安坐落成，主祀福德正神，現任主委為蘆洲前調解會主席李義發，幹部有多位為蘆洲區里長和地方仕紳，平日香火鼎盛，是蘆洲區知名宮廟之一。
景福宮副主委李進誠表示，福德正神就是俗稱的土地公，平時守護鄉土，濟弱扶貧，每逢年節均會發放物資及慰問金給弱勢家戶，今年也不例外，預計於19日會致贈景福宮周邊4里共80戶，每戶5000元及福袋。此次為了幫助政府，捐贈了2輛復康巴士，命名為「景福宮1號、2號」。
侯友宜表示，新北市身心障礙者有17萬多人，老年人口也逾64萬，其中有部分長輩因年邁失能，均會使用到復康巴士就業、就醫或外出，感謝景福宮一口氣捐贈2輛，造福行動不便者。
市議員李翁月娥、蘆洲區長莊茂坤、社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠、顧問李麗圳和交通局副局長林麗珠等人也出席參加捐贈活動，感謝宮廟的愛心。
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