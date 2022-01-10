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北市百貨、餐廳歲末聯合安檢 不合格者重罰12萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市建管處將針對大型百貨、賣場及餐廳執行無預警動態公共安全檢查。圖／北市建管處提供
北市建管處將針對大型百貨、賣場及餐廳執行無預警動態公共安全檢查。圖／北市建管處提供

農曆春節連假將至，農曆年節將至，民眾、公司行號聚餐、送禮、辦年貨採買需求大增，為保障消費者安全，北市建管處自1月7日起至1月26日止，執行無預警動態公共安全檢查，預計抽查36家大型百貨、買場及9家大型餐廳，若不符合事項，將重罰12萬元，以維護春節民眾消費環境安全。

建管處長劉美秀指出，大量人潮湧入大型消費場所，若發生災害將造成嚴重傷亡，因此，自1月7日至26日止，將針對5000平方公尺以上大型百貨賣場，以及1500平方公尺以上餐廳無預警動態公共安全檢查，若查獲公安違規情況，如安全門或梯間推放雜物、防火鐵捲門無法正常起降等，將依建築法重罰12萬。

劉美秀呼籲業者，切勿任意推置雜物及貨品在安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走到，阻礙逃生動線而造成公共危險，民眾若有發現不法時，也可向建管處舉報，針對不合格事項市府將嚴格督導改善。

春節 公安 年貨

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