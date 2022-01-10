為搶拍魚鷹捕魚英姿竟誘食！ 新北動保處組守護隊巡邏

新店灣潭近日常能看見保育類猛禽魚鷹捕魚英姿，吸引不少攝影愛好者，但有些民眾卻以魚引誘、破壞生態。新北動保處表示，相關行為恐涉觸野生動物保育法，若導致野鳥傷亡最重可處2年以下有期徒刑，民眾切勿以身試法；去年12月開始也與鳥友及相關單位組「魚鷹守護隊」持續巡邏，阻止民眾誘食。

灣潭水流平緩，河底魚類豐富，在每年11月至隔年3月的魚鷹季，常能看見魚鷹在空中盤旋、俯衝、獵食英姿，有業者創立LINE群組，吸引大批攝影人士加入，當中許多人為捕捉生態照片，駕駛小船至河道中央，以魚引誘魚鷹下來，好拍攝魚鷹捕食畫面。

動保處說明，民眾的引誘舉動已經干擾動物自行覓食及影響警戒能力，可能影響自然生物鏈，為防止脫序行為再次發生，動保處聯合鳥友、派出所、高灘處等從12月起成立灣潭魚鷹守護隊，每周不定期在灣潭地區巡邏，也請保七總隊和相關單位加強巡邏，遏止騷擾行為，藉由全民合作守護灣潭魚鷹生態。

動保處指出，近日一次巡邏中，在清晨4點多發現，灣潭現場已有數十位拍攝者，有部分民眾架設偽裝網帳篷企圖誘食魚鷹，動保處立即向攝影者宣導勿人為干涉，影響鳥類獵食、警戒天性及覓食能力；到了早晨再由直潭派出所接手繼續巡視，防止騷擾行為再次發生，現場並架設宣導告示牌、移動式監視器，遏止騷擾行為。

動保處提醒，民眾相關騷擾行為恐涉觸野生動物保育法第18條規定，民眾若有發現以食物引誘干擾自行覓食、或以聲音驚擾、用強烈燈光照射等行為，可蒐證通報，動保處將依法辦理。動保處還說，如果騷擾動物之不當行為導致野鳥傷亡，最高可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以上50萬元以下罰金。