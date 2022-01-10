快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

桃機病例增 侯友宜：入境快速PCR採檢減風險

中央社 / 新北10日電

桃機疫情升溫，新北市長侯友宜今天表示，中央將對旅客入境快速PCR採檢「早就該做」。新北防疫警戒是否升級，他未正面回應，他說現階段落實防疫、打第3劑疫苗並戴緊口罩。

侯友宜今天上午視察大潤發量販店土城店的防疫措施，從入口到收銀台等流程一一檢視，他接受媒體聯訪表示，春節將屆，各大賣場超市人多，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株已進入社區，更應嚴格落實防疫作為。

媒體詢及防疫警戒是否應升級，侯友宜表示，現階段最重要的是把民眾因前一段疫情穩定的心情拉回來，嚴格落實防疫、施打第3劑疫苗，尤其口罩戴上等於多增加1劑疫苗，希望大家都能把口罩戴緊。

對於中央流行疫情指揮中心擬調整入境採檢規定，長程班次需快速PCR採檢作為，侯友宜表示肯定，入境快速PCR採檢「早就應該要做了」，這樣可以減少機場到防疫旅館的風險，阻絕境外是防疫上的不二法門。

他表示，由於境外移入人數愈來愈多，在桃園又出現多起本土案例，新北戒慎恐懼，一切以防疫作為最重要，在醫院長照已取消探視，會隨疫情作好滾動式整備，嚴防本土病例在新北市發生。

侯友宜 疫情

延伸閱讀

長程班次入境直接機場採檢 侯友宜：明確列出哪些國家

影／國民黨公投、補選三盤皆輸 侯友宜：我們不要氣餒

影／補選、罷免藍營皆敗 侯友宜：防疫最重要勿氣餒

影／新北防疫升級？侯友宜喊全力備戰：快打第3劑

相關新聞

善心人士樂捐1億元物資 增強新北救災能力

新北市各界善心人士為協助新北市府提升救災能力，合捐12輛救護車、1萬5000個火災住警器、16輛災情勘災車等物資，總額超...

回復黨籍遭刁難？ 鍾小平至台東縣黨部申請也仍審核中

國民黨主席朱立倫力推「同舟計畫」引發黨內反彈，立委傅崐萁與台北市議員鍾小平都被點名有爭議。近日傳出，鍾因向台北市黨部申請...

經國七海園區23日起開放 採線上售票

台北市人文新地標「經國七海文化園區」即日起開放線上售票，農曆年前1月23日起正式對外開放參觀。北市文化局表示，登錄為市定...

北市十大肇事橋梁 百齡橋奪冠

台北市轄內有許多跨雙北、跨區重要橋梁，北市議員李明賢日前調閱資料，發現自2017年至去年第三季，北市十大易肇事橋梁事故總...

第8選區選情／新北最多席 三峽兵家必爭

新北市議員過去以新五泰林共11席為最大選區，今年新莊自成選區，第8選區土樹三鶯10席成為新北最多席次選區，目前已有16人...

三峽佛光山金光明寺 發2千元福田金

新北市三峽佛光山金光明寺連8年辦寒冬送暖音樂饗宴，邀請板橋等地福田戶與會，欣賞世界知名曲目和台灣歌謠，致贈福田金2千元及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。