善心人士樂捐1億元物資 增強新北救災能力

新北市各界善心人士為協助新北市府提升救災能力，合捐12輛救護車、1萬5000個火災住警器、16輛災情勘災車等物資，總額超過1億元，市長侯友宜今日上午在市府舉辦的「消防救災救護車輛、住警器暨防疫物資聯合捐贈典禮」感謝這些捐贈消防救災救護車輛、防疫物資及住警器的市民、公益團體及機關行號。

此次天得歐氏慈善基金會、王一中及王一華昆仲、劉大元及丁嘉慶賢伉儷、八里五福宮、三介廟、私立輝容社會福利慈善事業基金會、詹智惠先生、王簡玉卿及王淑玲母女、簡平賢及丁明珠賢伉儷、陳欽賢及陳淑芳賢伉儷、玩美移動股份有限公司共合捐了12輛救護車。

另外，張榮發基金會、瑞穎公司陳柏峰董事長、三峽普賢寺宗道法師、板橋慈惠宮、陳章安建築師、日電貿股份有限公司、尚禾亞康養國際集團、瀚邦慈善基金會及政大創業主班友好協會等單位也捐贈了各式防疫物資，希望能保障消防人員免於染疫的風險。

新北市消防局表示，林金結議員、皇璽實業及大漢溪扶輪社等團體捐了許多火災警報器，他們對此相當感謝。住宅用火災警報器能夠見微知著，防範於未然，在火災發生初期可以立大功，拯救民眾生命。

侯友宜表示，感謝善心人士熱心奉獻捐贈車輛器材及物資，這次捐贈的總金額超過1億元，能讓市民的生命財產安全獲得更多保障，創造安居新北的優質環境，給予市府施政最大的支持及肯定，消防局必定會善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高的服務品質，打造「友善風氣，宜居城市」。