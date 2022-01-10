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北市百貨賣場公安檢查 建管處將抽檢45處

中央社 / 台北10日電

為因應農曆春節採買人潮，台北市建管處今天表示，即日起至26日將針對大型百貨、賣場及大型餐廳進行無預警動態公共安全檢查，預計抽檢45處，違者將處新台幣12萬元罰鍰。

建管處今天發布新聞稿表示，由於農曆春節連續假期將至，各大百貨、賣場及大型餐廳常於短時間內湧入大量採買年貨人潮，為保障民眾消費安全，即起至26日針對大型百貨、賣場及大型餐廳進行無預警動態公共安全檢查。

建管處指出，預計將抽檢36家大型百貨、賣場及9家大型餐廳。若有不符規定事項者，將依建築法重罰12萬元罰鍰，以維護春節期間消費環境安全。

建管處長劉美秀說，大型消費場所短時間內湧入大量人潮，若發生災害將造成嚴重傷亡，未來台北市政府的聯合稽查將持續擴大突擊檢查各類消費場所，一旦查獲公安違規情形者，絕不寬貸。

劉美秀呼籲，業者勿任意堆置雜物及貨品於安全門或梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙逃生動線而造成公共危險，另建管處執行建築物公共安全抽檢的目的不在於罰鍰，而在於提醒業者應重視維護場所的公共安全。

春節 建築 北市

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