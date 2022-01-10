經國七海文化園區23日開放參觀 初期採預約制

座落著故總統蔣經國故居（七海寓所）的經國七海文化園區23日開放參觀。台北市文化局表示，園區開放前3個月採線上預約制，寓所導覽和陳列廳門票各新台幣100元、聯票180元。

經國七海文化園區位於基隆河北岸北安路上，占地3.98公頃，裡頭座落著台北市定古蹟七海寓所。根據文化局調查，七海寓所是蔣經國在台灣唯一完整保存的故居，雖然是1950至1960年新式鋼筋混凝土建築，但狀況保存良好，內部空間反映蔣經國家居生活與精神面貌。

台北市文化局透過新聞稿表示，為活化文化資產，市府在103年以促參案方式與基督教中華信望愛基金會及蔣經國國際學術交流基金會合作，打造經國七海文化園區，歷經7年興建及整備，終於啟用對外開放。

文化局介紹，園區裡除七海寓所外，還設有陳列廳、遊客中心及學術研究專用的蔣經國總統圖書館，同時結合劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的台北人文新地標。

文化局指出，為配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）分流防疫措施，經國七海園區至4月22日採線上預約制，每天參觀人數以400人為上限，分為上、下午時段各200人，民眾可透過園區官方網站預約30日內的票券，例如1月9日可預約2月8日前的票券。

文化局表示，票券分為七海寓所（蔣經國故居）導覽門票和陳列廳門票，全票票價各為100元，另有聯票票價180元。園區餐廳目前僅開放預約購票民眾用餐。