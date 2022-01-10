回復黨籍遭刁難？ 鍾小平至台東縣黨部申請也仍審核中

國民黨主席朱立倫力推「同舟計畫」引發黨內反彈，立委傅崐萁與台北市議員鍾小平都被點名有爭議。近日傳出，鍾因向台北市黨部申請「回復黨籍」不順，改到台東縣申請，但至今黨權仍未獲核准。鍾證實確實去台東申請，但已回復黨籍。

不過黨務人士表示，鍾小平確實到外縣市申請回復黨籍，但申請案仍在審核過程，鍾仍未回復黨籍與黨權。台北市黨部也說，鍾於去年11月24日向台北市黨部提出的回復黨籍申請仍在審核中，並未核准。

鍾小平2019年7月8日公開表態退出國民黨，支持無黨籍台北市長柯文哲參選總統，讓時任黨主席的吳敦義動怒質疑鍾就是想選立委。國民黨市黨部於當年7月23日，在鍾未送退黨申請書下，主動為鍾完成退黨，讓鍾「被退黨」。

據國民黨黨員入（退）黨辦法規定，黨員退黨二年後始可申請回復黨籍。鍾小平申請回復黨籍年限去年7月期滿。去年11月17日中常會通過「同舟計畫」後，鍾於該月24日申請回復黨籍，但至今未獲核准，去年底傳出鍾轉往台東入黨。

鍾小平受訪時坦言，因為在台北市黨部申請回復黨籍受到刁難，台東縣前縣長吳俊立兩肋插刀表示黨籍可以放在吳台東的公司，他才轉至台東縣重新申請回復黨籍，申請資料已經與黨中央組發會連線。

對於黨中央與台北市黨部均認定，鍾小平不論是在台北市黨部或台東縣黨部提出的回復黨籍申請案，均仍在「審核中」，並未核准。鍾說，其實繳完黨費後給收據就是黨員。

鍾小平強調，不談他的身分，也不談他有誠意跑到台北市黨部與台東縣黨部提出回復黨籍申請，現在一般人線上都可以入黨，「只要繳完黨費就是黨員，給收據那一天就是起算日」。

對於回復黨籍案進度，可能影響爭取國民黨提名繼續參選連任台北市議員，鍾小平上周五受訪時表示，謝謝朱立倫推動同舟專案，他也已經繳費順利回到國民黨，再度成為黨員，黨員就是為黨盡忠。

鍾小平當時表示，既然他是黨員，就接受黨的約束，他跟朱立倫報告過，好不容易回到國民黨，以後選立委或什麼，「我都聽黨的、聽朱立倫的」。