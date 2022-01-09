佛光山金光明寺寒冬送暖音樂會 發放2000元福田金

新北市三峽佛光山金光明寺連續第8年舉辦寒冬送暖音樂饗宴，邀請板橋、土城、三峽、樹林、鶯歌、瑞芳等福田戶與會，除聆賞世界知名曲目和台灣歌謠外，每戶還可獲得福田金2000元及大小福袋。新北市長侯友宜今日下午前往現場，感謝佛光山發揚佛陀慈悲的精神，為社會注入溫暖。

侯友宜市長帶領社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠和消防局長黃德清等人到場感謝佛光山慈悲社會福利基金會董事長慈容法師、佛光山慈善院院長依來法師和覺培法師，以及所有贊助的基金會董事們。

金光明寺住持覺培法師為讓福田戶獲得物資的滿足及心靈上的豐裕，邀請大提琴家張正傑率各音樂家在大雄寶殿演奏。今年有小提琴家林天吉、次女高音鄭海芸、男中音林政勳和鋼琴家呂冠葶，表演曲目包含「卡門」、「天鵝湖」、「真善美」、「賽維亞的理髮師」、「我的太陽」等世界名曲，也有台灣小調「杯底不可養金魚」，現場掌聲和安可聲連連。

張正傑在節目中穿插音樂花絮，他說，3年前騎單車左手受傷，擔心從此無法再拉琴，在治療復健期間，只能右手調音，為此創作一首「左手受傷紀念曲」，說著便以右手單手拉弓演奏，想藉此鼓勵福田戶，即使生活遇到挫折也不要氣餒，只要再接再厲，終有回報。

侯友宜表示，金光明寺「寒冬送暖音樂饗宴」已持續辦了8年，今年除了福田金和福袋外，還加碼送了2000個消防警報器，從生活或心靈上照顧福田戶，令人感動。

侯友宜提到，去年5月中旬國內疫情爆發，每天有數百病例發生，台灣缺乏防疫物資，尤其是救命的疫苗，覺培法師投書輿論，大聲疾呼「請政府但念蒼生之苦。」當時因佛光會向政府申請輸入疫苗許可，準備從美國購入疫苗，卻飽受層層阻礙，引起民意沸騰，逼得中央最後同意民間採購。

侯友宜說，去年疫情嚴峻期間，佛光會也捐贈大批的防疫物資給新北市第一線的醫護警消人員，包含防護衣、防護鏡、N95口罩、一般口罩、乾洗手噴霧等。

侯友宜表示，佛陀以慈悲為懷，佛光山無論星雲大師，所有法師，都時時刻刻以蒼生為念，8年來為新北市福田戶種下許多善根，也對國家社會產生移風易俗的影響。近日Omicron變種病毒入侵，籲請大家要嚴防，務必戴好口罩、勤洗手，避免疫情再度擴散。