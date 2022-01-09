蘆洲15億湧蓮寺大樓狂流標 新北市府放寬條件4度招標

蘆洲民眾期待的湧蓮寺公益慈善大樓，在多次流標後，原本預計月初重新招標，但現在卻又因為市府與廠商工程期計算的歧異，讓4度招標必須延至月底。工務局表示，由於業者希望將六、日算在工期日程外，將完工時間展延2百多日，但市府認為工期拖長會影響民眾，經研議，僅將周日算在工期外，共展延工期150日，加上規畫設計期，力拚2025年完工。

蘆洲人口稠密，空閒用地少，運動空間、演藝場所、圖書館數量都不足以因應地方需求。地方信仰中心湧蓮寺為回饋地方里民，決定捐款協助市府興建公益空間。

湧蓮寺2019年捐出6億元，市府也自籌4億元，規畫以10億元經費在捷運三民高中站旁的922坪基地興建多功能公益慈善大樓，在此設置演藝廳、圖書館、公托中心、運動中心、游泳池，盼解決公益設施不足的問題。

不過受原物料上漲影響，在去年5月時流標，市府決定追加預算至15億元，當中包含中央補助的2億多元及湧蓮寺的捐款6000萬元；未料，去年底的2、3次招標仍然流標。

市府訪商後發現，業者認為該區基地狹小，不管是堆放原物料場地還是工務所設置都沒空間，且該案內部設施眾多，演藝廳可能涵蓋3層樓，還要在地下室興闢捷運聯通道，難度相當高，所以廠商在同樣獲利下，寧可選擇其他風險性較低的建案。

廠商希望市府能將六、日都算在工期外，將完工時程展延約257天。不過市府研議後，認為周六不應算在工期內，僅將周日算在工期外，展延約150日，總施工時間將從950日延長至1100日。由於市府重新討論，第4次招標時程也從1月初變成1月底。若順利簽約，全案預計可在2025年完工。

工務局補充，該大樓不只能滿足地方居民對於運動空間、藝文展演空間的需求，還能提供500格機車停車位、80格汽車停車位，並設置捷運三民高中站連通道，讓民眾可以在此轉乘大眾交通運輸工具。