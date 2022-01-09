台中兆品酒店接手展華花園會館 消費50萬送總統套房

台中市兆品酒店林俊煌家族上個月接手展華花園會館後，因導入飯店經營，尾牙訂桌傳出捷報，總計一月份的桌數已達600桌。會館今指出，未來經營瞄準婚宴市場，並採一條龍方式服務，並推出消費滿50萬元就享有住宿台中兆品酒店8萬8千元的總統套房的優惠。

展華花園會館由林俊煌的長子林倫仲負責經營，林倫仲妻子吳子涵則擔任行銷業務部協理，夫妻倆實際駐館經營；台中兆品酒店副董事長、林俊煌長女林佳蓉則以飯店資源挹注，協助弟弟林倫仲，讓展華在行銷和管理上都有更大的縱深。

另外，兆品此次雖接手經營，但原展華二代丘雲良仍獲聘擔任副總經理，行政總主廚羅勳淦也仍獲重用，以延續展華以往的基礎和粵菜料理風味。

吳子涵說，展華花園會館地理位置適中，有自己的停車場，且粵菜料理受老饕喜愛。尤其羅勳淦除了堅持用料新鮮、實在，還規定送菜不用餐車，而是一出爐就直送餐桌，不等餐車滿了才送，以維持每道菜的熱度。她就發現，許多人喜歡展華的湯，因為喝起來熱騰騰，最能展現食物的美味。

展華的婚禮團隊從場地、宴席、婚禮習俗諮詢到企劃、主持採一條龍服務，另還有星級飯店的住房配套方案，只要消費滿50萬，就享有台中兆品酒店總統套房住宿一晚的優惠。

另外，還有3項優惠分別是一、若新人參觀後在3天內下訂，享有結婚禮金3600元，以及婚禮佈置區專屬姓名牌，二、若婚期是8月30日前，並在2月28日前完成場地預定，免收服務費，三、周一至周五婚宴，達廳房低消，加贈台中兆品酒店經典客房住宿一晚，且試菜一桌免費。