快訊

未滿五歲男童確診家人匡列 居服員也染疫引爆案家群聚事件

今新增11本土個案 運動、唱歌、拍照等活動恢復戴口罩

民眾搶打第三劑撲空 新北：中央明起撥莫德納14萬劑

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
中央7日宣布，縮短第三劑間隔時間為12周，新北將有128萬人符合接種資格，因此市府昨日公布，除原有481處合約醫療院所外，再開設中大型接種站及機動接種站。圖／新北衛生局提供
中央7日宣布，縮短第三劑間隔時間為12周，新北將有128萬人符合接種資格，因此市府昨日公布，除原有481處合約醫療院所外，再開設中大型接種站及機動接種站。圖／新北衛生局提供

國內疫情隨著桃機群聚案逐漸升溫，中央宣布縮短第三劑間隔時間為12周，不少民眾看到自己符合資格後，想接種卻撲空，質疑疫苗是否沒到位。新北衛生局表示，新北現有AZ5.6萬劑、莫德納3.1萬劑、高端2.2萬劑、BNT2萬劑，且中央明日起將陸續撥補莫德納14萬劑，數量若有不足的部分，將依需求陸續補足。

中央7日宣布，縮短第三劑間隔時間為12周，新北將有128萬人符合接種資格，因此市府昨日公布，除原有481處合約醫療院所外，再開設中大型接種站及機動接種站。有民眾看到消息後，想接種卻早已額滿，質疑疫苗是否短缺，所以才沒有開放足夠的名額。

衛生局表示，新北現有AZ5.6萬劑、莫德納3.1萬劑、高端2.2萬劑、BNT2萬劑，且中央10日起將陸續撥補莫德納14萬劑，數量若有不足的部分，衛生局也會依需求陸續補足。此外，中央周五剛宣布縮短第三劑間隔時間，周末各區衛生所及多數診所並未開診，才會讓民眾撲空。

衛生局 新北 莫德納

延伸閱讀

專家尷尬！高端追加劑無實證 mRNA疫苗面臨百萬人缺口

疫苗不足致各診所電話被打爆！ 新北醫師疾呼重啟1922

預防兒童染疫 新北安排國小老師優先打第3劑

疫情起起伏伏 新北3社宅研擬防疫使用

相關新聞

三重普庵宮發放70萬元救濟金 37年來從不間斷

三重普庵宮冬令救濟活動已持續37年，今年度的活動在今日上午8時30分於宮內舉行，共發出70萬元現金與物資給三重區一、二、...

台中兆品酒店接手展華花園會館 消費50萬送總統套房

台中市兆品酒店林俊煌家族上個月接手展華花園會館後，因導入飯店經營，尾牙訂桌傳出捷報，總計一月份的桌數已達600桌。會館今...

民眾搶打第三劑撲空 新北：中央明起撥莫德納14萬劑

國內疫情隨著桃機群聚案逐漸升溫，中央宣布縮短第三劑間隔時間為12周，不少民眾看到自己符合資格後，想接種卻撲空，質疑疫苗是...

台南綠社區培力 讓社規師具有「共同的語言」

台南市綠社區培力計畫「社區規畫師培訓」今天開訓，共有146人參加，人數超越以往；將以「企畫力、社造力、行銷力、專案管理、...

疫情起起伏伏 新北3社宅研擬防疫使用

去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，緊急在新店央北社會住宅提供64戶，供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩...

柯文哲虎年發春聯北中南民眾敲碗要 嘆20萬份太少

迎接虎年，北市府特別印製了20萬份「虎躍年豐」春聯，台北市長柯文哲臉書今天說，祈願這份門聯在新的一年，發送喜氣給大家。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。