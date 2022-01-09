民眾搶打第三劑撲空 新北：中央明起撥莫德納14萬劑

國內疫情隨著桃機群聚案逐漸升溫，中央宣布縮短第三劑間隔時間為12周，不少民眾看到自己符合資格後，想接種卻撲空，質疑疫苗是否沒到位。新北衛生局表示，新北現有AZ5.6萬劑、莫德納3.1萬劑、高端2.2萬劑、BNT2萬劑，且中央明日起將陸續撥補莫德納14萬劑，數量若有不足的部分，將依需求陸續補足。

中央7日宣布，縮短第三劑間隔時間為12周，新北將有128萬人符合接種資格，因此市府昨日公布，除原有481處合約醫療院所外，再開設中大型接種站及機動接種站。有民眾看到消息後，想接種卻早已額滿，質疑疫苗是否短缺，所以才沒有開放足夠的名額。

衛生局表示，新北現有AZ5.6萬劑、莫德納3.1萬劑、高端2.2萬劑、BNT2萬劑，且中央10日起將陸續撥補莫德納14萬劑，數量若有不足的部分，衛生局也會依需求陸續補足。此外，中央周五剛宣布縮短第三劑間隔時間，周末各區衛生所及多數診所並未開診，才會讓民眾撲空。