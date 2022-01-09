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台南綠社區培力 讓社規師具有「共同的語言」

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市培訓社區規畫師，讓社規師具有共同的語言。記者鄭惠仁／攝影
台南市培訓社區規畫師，讓社規師具有共同的語言。記者鄭惠仁／攝影

台南市綠社區培力計畫「社區規畫師培訓」今天開訓，共有146人參加，人數超越以往；將以「企畫力、社造力、行銷力、專案管理、公共參與、場域訓練」共6大主題進行36小時課程培訓。市長黃偉哲表示，許多人對社區的規畫有夢想，期待大家一起來激盪，把經驗貢獻出來，在社區營造工程裡得到好的實踐。

黃偉哲說，社區規畫師培訓課程吸引這麼多人來參加，其實是出於對於社區的關愛以及所居住環境的責任，希望社區變得更好。在市區裡的社區與鄉村的社區，或是不同地區的社區，因環境不同都不一樣，如何讓社區有好想法和規畫，需要大家一起來。社區規畫靠個人不見得周全，大家一起激盪、協力合作把經驗貢獻出來，更為重要與有效

都發局指出，綠培力計畫4年來已培力117位新生代社區規畫師，為地方進行35處改造，更進一步引導社區整合軟硬體資源，介接地方創生，建立夥伴關係。由社區與社群共同參與規畫，並在設計和施工過程，落實由下而上的社區營造參與機制，不僅改善社區公共空間環境和彰顯地方美學，更強化在地認同感，提升環境營造加值效益，朝永續社目標邁進。

都發局長莊德樑表示，這次社區規畫師培訓課程，除了均衡提升社規師對社會與環境的基本常識與素養，更透過培訓使社規師具有「共同語言」，並主動關注社區環境及地方發展的公共議題，串聯各界力量，共同協助地方環境發展，傳承地方智慧。

從事竹編的黃淑芬說，之前也曾參加培訓課程，今年再把握機會參加，了解更多新知，從課程中更能學習到溝通，了解社區的問題，透過溝通解決問題，讓自己更能有同理心並融入社區。都發局表示，學員中有許多是退休族，因有豐富的專業知識與經驗，讓社區營造更能事半功倍。

社區營造 黃偉哲 台南

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