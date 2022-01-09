林昶佐罷免案 北市選委會：上午投票率約2成
立委林昶佐罷免案今天上午8時開始投票，台北市選舉委員會表示，上午投票率約為2成；中正區某投開票所選務人員表示，來投票的以老人家居多，較少年輕人。
台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案今天上午8時開始投票，台北市選舉委員會表示，截至上午9時30分，投票率約為8%；截至中午12時，投票率約為2成。
中正區一處投開票所的選務人員向中央社記者表示，通常投票人潮會在一開放投票時最多，接著中午大家吃完午餐後會再有一波，最後投票時間截止前，又會再出現投票人潮。
這名選務人員說，相較去年四大公投投票日，今天上午的投票狀況比較冷清，且以老人家居多，較少年輕人的身影。
台北市選委會提醒，投票應帶著國民身分證、印章及投票通知單，且不得攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，違者將處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。
台北市選委會指出，民眾若撕毀罷免票將處5千元到5萬元罰鍰，將罷免票攜出場外則會處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金，提醒民眾注意。
台北市選委會表示，罷免須有效同意票多於不同意票數、且同意票數達選區選舉人總數1/4以上才成立；以第5選舉區立委投票人人數23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。罷免案實際投票結果以中選會公告為準。
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