快訊

催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情起起伏伏 新北3社宅研擬防疫使用

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新店中央新村北側青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供
新店中央新村北側青年社會住宅。圖／新北市城鄉局提供

去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，緊急在新店央北社會住宅提供64戶，供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩，住都中心去年底收回準備將64戶釋出給等租屋排期民眾。但因疫情趨勢又有復甦跡象，城鄉局表示，正研議暫緩釋出社宅，另外土城員和段及中正橋社宅即將完工，也納入作為防疫旅館的考量範圍。

位在新店的「新店中央新村北側青年社會住宅(央北社宅)」，完工後於2019年底起供民眾申請租屋入住，去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，將腦筋動到央北社宅上，提供64戶供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩，醫、護人員的64戶陸續遷出。

64戶醫、護人員遷離後，原將重新整理、消毒後，逐一詢問等待租屋民眾意願，將64戶出租給符合資格的民眾入住，但因疫情又有復甦跡象，原計3月釋出的64戶社會住宅，目前城鄉局正研議暫緩釋出保留作為防疫旅館使用。

新北市城鄉局表示，原本要釋出給租戶的64戶央北段社宅，目前研議是否先暫停釋出，保留給防疫空間使用。另外，即將完工的中正橋及土城員和段社宅，原計今年約5月要開始讓民眾申請租用，隨著疫情變化，同樣納入作為防疫旅館可能住處，以防疫作為最優先考量，隨時滾動式調整。

疫情 社宅

延伸閱讀

日美防疫達共識 駐日美軍非必要將不得離營

侯友宜：新北幼兒托嬰、國小4.8萬教職員 優先打第3劑

影／台南餐廳恢復隔板？ 黃偉哲：有確診案例會考慮

侯友宜：新北180名防疫計程車司機自行篩檢 均為陰性

相關新聞

三重普庵宮發放70萬元救濟金 37年來從不間斷

三重普庵宮冬令救濟活動已持續37年，今年度的活動在今日上午8時30分於宮內舉行，共發出70萬元現金與物資給三重區一、二、...

台南綠社區培力 讓社規師具有「共同的語言」

台南市綠社區培力計畫「社區規畫師培訓」今天開訓，共有146人參加，人數超越以往；將以「企畫力、社造力、行銷力、專案管理、...

疫情起起伏伏 新北3社宅研擬防疫使用

去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，緊急在新店央北社會住宅提供64戶，供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩...

柯文哲虎年發春聯北中南民眾敲碗要 嘆20萬份太少

迎接虎年，北市府特別印製了20萬份「虎躍年豐」春聯，台北市長柯文哲臉書今天說，祈願這份門聯在新的一年，發送喜氣給大家。...

央北社宅防疫用64戶 擬暫緩釋出

去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，緊急在新店央北社會住宅提供64戶，供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩...

選情初探／第七選區（永和區）藍3席選情穩 綠白刺客恐難撼動

新北市永和區與中和區同屬藍營票倉，本屆2席陳鴻源、連斐璠都以壓倒性票數當選，綠營僅獲1席；民眾黨在下屆將提名林道然參選，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。