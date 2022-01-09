疫情起起伏伏 新北3社宅研擬防疫使用

去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，緊急在新店央北社會住宅提供64戶，供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩，住都中心去年底收回準備將64戶釋出給等租屋排期民眾。但因疫情趨勢又有復甦跡象，城鄉局表示，正研議暫緩釋出社宅，另外土城員和段及中正橋社宅即將完工，也納入作為防疫旅館的考量範圍。

位在新店的「新店中央新村北側青年社會住宅(央北社宅)」，完工後於2019年底起供民眾申請租屋入住，去年5月疫情爆發，新北市苦尋防疫旅館，將腦筋動到央北社宅上，提供64戶供下班無法立即回家的醫、護人員專用，隨著疫情趨緩，醫、護人員的64戶陸續遷出。

64戶醫、護人員遷離後，原將重新整理、消毒後，逐一詢問等待租屋民眾意願，將64戶出租給符合資格的民眾入住，但因疫情又有復甦跡象，原計3月釋出的64戶社會住宅，目前城鄉局正研議暫緩釋出保留作為防疫旅館使用。

新北市城鄉局表示，原本要釋出給租戶的64戶央北段社宅，目前研議是否先暫停釋出，保留給防疫空間使用。另外，即將完工的中正橋及土城員和段社宅，原計今年約5月要開始讓民眾申請租用，隨著疫情變化，同樣納入作為防疫旅館可能住處，以防疫作為最優先考量，隨時滾動式調整。