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柯文哲虎年發春聯北中南民眾敲碗要 嘆20萬份太少
迎接虎年，北市府特別印製了20萬份「虎躍年豐」春聯，台北市長柯文哲臉書今天說，祈願這份門聯在新的一年，發送喜氣給大家。有網友說，「最後一年的市長春聯了...」、「20萬是不是有點少...」、還有其他縣市民眾也敲碗「新北也要」、「台中+1」、「高雄想要..」、「雲林。敲碗！敲碗！」
迎接虎年，柯文哲臉書今天張貼北市府送春聯的訊息，貼文上說，邀請在書畫界有豐富經驗的蟬修老師來揮毫。「虎躍年豐」四個大字，大方大器，給人充滿希望又穩定的感覺。祈願這份門聯在新的一年，發送喜氣給大家，希望全球擺脫疫病，早日迎向豐盛復甦！
不過當中的「蟬修老師」意外引熱議，有網友問說，「蟬修老師，是昆蟲專家嗎？」還有網友說，「報告市長、報告小編，有錯字...是 “禪”修才對。」不過，柯文哲在底下留言澄清，「大家習慣都覺得是禪修，不過老師的書畫字號是蟬修...」。
柯文哲今天在臉書說，昨天他拍照的時候巧遇幾位老人家，長輩看到春聯都表示很喜歡，他也開心的把拍照用的春聯親手送上，老人家都很開心。
至於其他想要的市民朋友請不要急，明天1月10日上午9時30分開始，大家都可以到 北市政大樓、十二區公所和各里辦公室，免費領取，限量20萬分，北市府也提供網路上下載，可以自己印製、設計你專屬的春聯。
柯說，「讓我們一起許下新年新希望，成功對抗疫情、病毒早日退散！牛歸虎躍，兆豐年！告別所有苦、虎年好舒虎。
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