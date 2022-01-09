三重普庵宮發放70萬元救濟金 37年來從不間斷

三重普庵宮冬令救濟活動已持續37年，今年度的活動在今日上午8時30分於宮內舉行，共發出70萬元現金與物資給三重區一、二、三級低收入戶302戶近700人，這樣的善心義舉可說是今年寒冬的一道暖流。

新北市三重區菜寮里長梁進益也是三重普庵宮主任委員，更兼任新北市商業總會監事，有感於「人飢已飢」的濟世情懷，普庵宮從1975年就開始辦理冬令救濟，持續37年來不改其志。

普庵宮今年結合鄰近的菜寮、永春、中正、吉利、中民等里善心人士，加上新北市商業總會公益加值器計畫，共募集近70萬元的物資與現金，依三重區公所提供的一、二、三級收入戶名冊，在去年12月底前通知受濟助人，統一在今日上午發放。

主任委員梁進益說，普庵宮成立慈善基金會，是「取之社會用於社會」，每年的冬令救濟都會依民眾的需求改變，今年的冬令救濟內容，是每一戶低收入提供白米與衛生用品，加上新北市商業會提供的全聯禮券300元。