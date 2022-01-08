影／蒸汽火車掛「乖乖」載媽祖遶境 睽違10年進平溪線

睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍，十分寮成安宮今天包下台鐵CK124蒸汽火車，搭載媽祖及信徒在平溪線遶境，25宮廟的媽祖坐在車廂內，台鐵為了讓列車平安順利，還在車上放「乖乖」，有了媽祖和「乖乖」加持，一路都平安順利。

台鐵人員說，蒸汽火車動力來源不像電力機車、柴電機車，需要先燒燃產生蒸汽，再產生壓力帶動機械運轉，鍋爐裡有高溫，但鍋爐最怕水，如何產生蒸汽，和水的位置一定要有很大的平衡度，平衡度不好車子可能動不了。

台鐵人員表示，如某煤炭使用太多會造成浪費，太少又無法產生高溫，動力會不足，因此需要多方面考量才能讓動力正常，全憑經驗來操作。