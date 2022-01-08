快訊

直播／顏寬恒造勢晚會湧2千人 盧秀燕驚喜現身：唯一支持他

影／引誘HBL球員「DIY」、逼泡湯拍裸片 惡經紀人收押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／25媽祖搭蒸汽火車山城遶境 平溪施放20呎媽祖天燈

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供

北台灣媽祖文化節今天登場，25參贊宮廟媽祖今天自台灣省城隍廟起駕至瑞芳火車站，搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，隨後停駕十分寮成安宮至1月16日供信眾參拜祈福。新北副市長劉和然前往參拜，並與各寺廟代表在廟前廣場施放20呎高媽祖天燈

劉和然表示，舉辦18年的「北台灣媽祖文化節」是北台灣各縣市政府、各地媽祖宮廟及信眾們共同參與的重要民俗盛事，此次由十分寮成安宮主辦，結合當地特色「天燈」，首次邀集全台媽祖廟齊放媽祖天燈，發揚媽祖信仰。

眾媽祖上午一抵達瑞芳車站，等待多時的虔誠信眾歡聲雷動，雙手合十祈求媽祖保佑。媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、十分望、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘，為平溪靜謐山城巡線賜福，每一站早有信眾雙手合十虔誠等待，列車到達十分車站後，由成安宮接迎聖駕。

十分寮成安宮主委也是台灣天燈國寶的胡民樹表示，成安宮建於嘉慶5年迄今已逾220年歷史，秉持媽祖慈悲大愛精神守護地方。這次活動特別安排天燈祈福儀式，除親自製作20呎高媽祖天燈主燈，也邀請天燈佛畫藝術家廖湘靈手繪共同完成，相當耗時費工。

當超過兩層樓高的20呎媽祖主燈，帶領著12 呎、8呎等大大小小祝福天燈冉冉升空。民政局長柯慶忠表示，媽祖是民間重要信仰之一，無論漁家、商家、大小街莊、山海聚落都會祈求媽祖庇佑平安，由媽祖信仰所伴隨的科儀、節慶習俗等宗教活動，是台灣重要的文化與信仰寄託。小基隆福成宮金面媽祖與北台眾媽祖今天起至16日駐駕，歡迎信眾前往參拜。

25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。圖／新北市政府提供
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。記者游明煌／翻攝
25媽祖搭蒸汽火車山城遶境，平溪施放20呎媽祖天燈。記者游明煌／翻攝

媽祖 天燈 平溪

延伸閱讀

影／4列車讓道媽祖！蒸汽火車隔10年進平溪線民眾擠爆

CK124今載媽祖遶境 4列車停駛

獨／睽違10年CK124蒸汽火車再進平溪線 將載媽祖遶境

托夢打造3.88公尺石雕媽祖護平安 南方澳新地標今安座

相關新聞

民怨預約不到疫苗 新北：待中央分配疫苗就可施打

新北市長侯友宜今宣布新北三大疫苗接種規劃，但議員跟里長辦公室都接獲民眾陳情，要打電話預約疫苗都預約不到，新北市衛生局表示...

北市人口將跌破250萬 市議會熱議「哪位副市長將失業」

北市人口創新低，預估今年5、6月跌破250萬時，依地方制度法，3位副市長和3位副秘書長將各減為2位，包括副市長黃珊珊在內...

疫情停止內用 議員促修訂外送平台抽成比例上限

Omicron變種病毒來勢洶洶，餐飲業者憂心去年停止餐廳內用衝擊恐重演。台北市議員徐弘庭指出，為降低業者衝擊，他提案修正...

影／蒸汽火車掛「乖乖」載媽祖遶境 睽違10年進平溪線

睽違10年未進平溪線的蒸汽火車今天再度駛進瑞芳、猴硐、十分等地，沿途吸引大批民眾搶拍，十分寮成安宮今天包下台鐵CK124...

影／25媽祖搭蒸汽火車山城遶境 平溪施放20呎媽祖天燈

北台灣媽祖文化節今天登場，25參贊宮廟媽祖今天自台灣省城隍廟起駕至瑞芳火車站，搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福...

萬華「點燈祈福追思會」 Cocid-19亡者家屬大合唱悼念

去年中爆發Covid-19疫情嚴峻，台北萬華區成為疫情熱區，有114名在地居民不敵病毒逝世，為悼念亡者及關懷家屬，台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。