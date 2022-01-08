影／25媽祖搭蒸汽火車山城遶境 平溪施放20呎媽祖天燈

北台灣媽祖文化節今天登場，25參贊宮廟媽祖今天自台灣省城隍廟起駕至瑞芳火車站，搭乘CK124蒸汽火車巡禮平溪支線遶境賜福，隨後停駕十分寮成安宮至1月16日供信眾參拜祈福。新北副市長劉和然前往參拜，並與各寺廟代表在廟前廣場施放20呎高媽祖天燈。

劉和然表示，舉辦18年的「北台灣媽祖文化節」是北台灣各縣市政府、各地媽祖宮廟及信眾們共同參與的重要民俗盛事，此次由十分寮成安宮主辦，結合當地特色「天燈」，首次邀集全台媽祖廟齊放媽祖天燈，發揚媽祖信仰。

眾媽祖上午一抵達瑞芳車站，等待多時的虔誠信眾歡聲雷動，雙手合十祈求媽祖保佑。媽祖隊伍自瑞芳車站上車，遶境平溪支線，在猴硐、三貂嶺、大華、十分望、古嶺腳、平溪、菁桐等站各停靠3分鐘，為平溪靜謐山城巡線賜福，每一站早有信眾雙手合十虔誠等待，列車到達十分車站後，由成安宮接迎聖駕。

十分寮成安宮主委也是台灣天燈國寶的胡民樹表示，成安宮建於嘉慶5年迄今已逾220年歷史，秉持媽祖慈悲大愛精神守護地方。這次活動特別安排天燈祈福儀式，除親自製作20呎高媽祖天燈主燈，也邀請天燈佛畫藝術家廖湘靈手繪共同完成，相當耗時費工。