春節前防疫旅館將滿載 侯友宜：最嚴峻挑戰時刻

新北市長侯友宜下午抽查防疫旅館，侯友宜表示，目前新北市有38間的防疫旅館、3456個房間，入住率是57%，根據掌握大概元月16號、17號是最高峰，幾乎可以滿住，這段時間是疫情最嚴峻挑戰的時刻。

侯友宜表示，防疫旅館防守線等於在阻絕於境外進到境內最重要的把關，要不斷地重複地去稽查，所以每一個稽查單位都會要求觀旅局、民政局、衛生局、消防局、環保局做好聯合稽查，尤其特別重視紅黃綠燈的整個感控動線的設計跟規劃，以及在整個清消過程當中，一定要合乎規定與標準。

他說，稽查同仁到現場會嚴格落實所有的稽查表，也檢視還原原有的錄影監視系統，到底有沒有按照規定來做，每一間防疫旅館都不可輕忽，畢竟這是對新北市防疫整個阻絕是非常重要。

侯友宜表示，在這段時間為讓第一線工作夥伴能夠保護自己，每周做好篩檢，要求只要滿3個月趕快去施打第3劑疫苗，希望新北市不斷地複查稽核，把防疫旅館並肩作戰，一定守住防疫旅館這一條防線，所以春節高峰期大家全力以赴。