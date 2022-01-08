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疫情停止內用 議員促修訂外送平台抽成比例上限

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員徐弘庭提案修正台北市外送平台業者管理自治條例，增列禁止內用期間，外送平台向業者抽取的服務費比例，不得超過訂單總額的25％，保障餐飲業者權益。圖／本報資料照
台北市議員徐弘庭提案修正台北市外送平台業者管理自治條例，增列禁止內用期間，外送平台向業者抽取的服務費比例，不得超過訂單總額的25％，保障餐飲業者權益。圖／本報資料照

Omicron變種病毒來勢洶洶，餐飲業者憂心去年停止餐廳內用衝擊恐重演。台北市議員徐弘庭指出，為降低業者衝擊，他提案修正台北市外送平台業者管理自治條例，增列禁止內用期間，外送平台向業者抽取的服務費比例，不得超過訂單總額的25％，保障餐飲業者權益，此案也已交付委員會審查。

這項提案已獲其他40多位議員連署支持，徐弘庭說，在疫情嚴峻或緊急狀態期間，政府宣布禁止內用，限定業者抽取服務費比例，可以保障實體餐飲業者權益。

徐弘庭說，全世界很多城市在疫情嚴峻期間，會採取禁止餐飲內用措施，降低疫情擴散，同時也有城市立法或採取行政手段，訂定緊急期間的外送業者抽成比例上限，餐飲業者不會因為外送平台動輒30％至40％的高抽成比例，出現經營困境。

徐弘庭指出，去年台灣三級警戒時，祭出停止內用手段防止疫情擴散，實體餐飲業者被迫與外送平台合作才得以繼續營業，但有時一單被抽35%；因此，北市有必要預做準備，未來若在禁止內用期間，外送平台向業者抽取的服務費比例，不得超過訂單總額的25％。

北市議會指出，此案一讀後目前已交付法規委員會審查。除增列抽成比例上限，也增訂罰則，若修正通過，報請中央核定通過後，未來業者若違反規定，經通知期限改善，屆期未改善者，可處2萬元以上、10萬元以下罰款，並得按次處罰。

餐飲業 疫情 徐弘庭

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