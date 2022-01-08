民怨預約不到疫苗 新北：待中央分配疫苗就可施打

新北市長侯友宜今宣布新北三大疫苗接種規劃，但議員跟里長辦公室都接獲民眾陳情，要打電話預約疫苗都預約不到，新北市衛生局表示，目前已在加開接種站及協調醫院人力，由於各醫院目前沒有疫苗，下周一待中央分配疫苗後，就可開始施打。

市議員參選人顏蔚慈表示，根據市府統計，有128萬人符合接種第三劑疫苗，但她與議員、里長辦公室接獲許多陳情，表示撥打預約電話都是忙線，導致預約不到疫苗，更有醫療院所說尚未收到新北市衛生局的公文，因此目前不提供第三劑疫苗施打服務等諸多亂象。

顏蔚慈指出，市府現在只成立4處中大型接種站，若整體醫療量能允許，市府可參照過去經驗，加速重啟中大型疫苗接種站、隨到隨打接種站等，以便民眾接種。

新北市議員戴瑋姍認為，板橋是新北人口最多的區，但這次開設的4個中大型施打站，卻漏了板橋，應趕快加開，也可讓上次的江翠施打站重啟。且寒假即將來臨，學生不需要去上學，也可盤點合適學校地點作為施打站。

三重五順里長洪嘉仁說，過去三重的大型疫苗接種站是成立在碧華國中，建議市府比照過去辦理，現在三重接種站是在聯醫，對五順里來說，跟聯醫相對位子是一東一西，長者出門不方便，加上下周寒流來襲，也怕影響長者施打意願。

戴瑋姍也說，板橋溪崑地區比較靠近樹林，但該區民眾要來打疫苗，都要先過橋到市區才能施打，較不方便，希望市府考量加開接種站。

顏蔚慈、戴瑋姍最後也提出四點建議給市府：一、增加中大型接種站。二、盤點合適的校園接種站。三、中央應統整整體疫苗預約系統。四、整合相關服務，友善長者施打。

衛生局表示，中央在6日晚間緊急通知，隔日召開會議時隨即宣布可施打第三劑疫苗，新北就立即通知各醫療院所，新北會全力配合相關接種作業，已協調醫院人力加開疫苗接種站，建議中央重啟1922平台，以便民眾預約。