快訊

1小時60元還排不到！北市鎖定西門、信義商圈 公有車格恐漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民怨預約不到疫苗 新北：待中央分配疫苗就可施打

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
市議員戴瑋珊、新北市議員參選人顏蔚慈共同發表4點聲明。記者江婉儀／攝影
市議員戴瑋珊、新北市議員參選人顏蔚慈共同發表4點聲明。記者江婉儀／攝影

新北市長侯友宜今宣布新北三大疫苗接種規劃，但議員跟里長辦公室都接獲民眾陳情，要打電話預約疫苗都預約不到，新北市衛生局表示，目前已在加開接種站及協調醫院人力，由於各醫院目前沒有疫苗，下周一待中央分配疫苗後，就可開始施打。

市議員參選人顏蔚慈表示，根據市府統計，有128萬人符合接種第三劑疫苗，但她與議員、里長辦公室接獲許多陳情，表示撥打預約電話都是忙線，導致預約不到疫苗，更有醫療院所說尚未收到新北市衛生局的公文，因此目前不提供第三劑疫苗施打服務等諸多亂象。

顏蔚慈指出，市府現在只成立4處中大型接種站，若整體醫療量能允許，市府可參照過去經驗，加速重啟中大型疫苗接種站、隨到隨打接種站等，以便民眾接種。

新北市議員戴瑋姍認為，板橋是新北人口最多的區，但這次開設的4個中大型施打站，卻漏了板橋，應趕快加開，也可讓上次的江翠施打站重啟。且寒假即將來臨，學生不需要去上學，也可盤點合適學校地點作為施打站。

三重五順里長洪嘉仁說，過去三重的大型疫苗接種站是成立在碧華國中，建議市府比照過去辦理，現在三重接種站是在聯醫，對五順里來說，跟聯醫相對位子是一東一西，長者出門不方便，加上下周寒流來襲，也怕影響長者施打意願。

戴瑋姍也說，板橋溪崑地區比較靠近樹林，但該區民眾要來打疫苗，都要先過橋到市區才能施打，較不方便，希望市府考量加開接種站。

顏蔚慈、戴瑋姍最後也提出四點建議給市府：一、增加中大型接種站。二、盤點合適的校園接種站。三、中央應統整整體疫苗預約系統。四、整合相關服務，友善長者施打。

衛生局表示，中央在6日晚間緊急通知，隔日召開會議時隨即宣布可施打第三劑疫苗，新北就立即通知各醫療院所，新北會全力配合相關接種作業，已協調醫院人力加開疫苗接種站，建議中央重啟1922平台，以便民眾預約。

衛生局表示，中央將於1月10、11、14、18日陸續配送疫苗，為鼓勵民眾接種疫苗，新北規劃三種方式，民眾可到合作醫療院所包含37家醫院、415家診所、29家衛生所施打疫苗，或是到中大型接種站及機動苗接種戰施打。

新北市議員戴瑋姍認為，板橋是新北人口最多的區，但這次開設的4個中大型施打站，卻漏了板橋，應趕快加開，也可讓上次的江翠施打站重啟。記者江婉儀／攝影
新北市議員戴瑋姍認為，板橋是新北人口最多的區，但這次開設的4個中大型施打站，卻漏了板橋，應趕快加開，也可讓上次的江翠施打站重啟。記者江婉儀／攝影

疫苗 衛生局 侯友宜

延伸閱讀

第3劑接種踴躍 南投縣86家醫療院所可預約

新增確診個案曾打第3劑疫苗 指揮中心：疫苗晚打了效果不佳

獨／「侯家軍」再+1布局汐金萬？新北市府五虎將成型

規定月休上限17天 新北消防員苦

相關新聞

民怨預約不到疫苗 新北：待中央分配疫苗就可施打

新北市長侯友宜今宣布新北三大疫苗接種規劃，但議員跟里長辦公室都接獲民眾陳情，要打電話預約疫苗都預約不到，新北市衛生局表示...

北市人口將跌破250萬 市議會熱議「哪位副市長將失業」

北市人口創新低，預估今年5、6月跌破250萬時，依地方制度法，3位副市長和3位副秘書長將各減為2位，包括副市長黃珊珊在內...

柯文哲參觀攻城獅博物館 談運動產業發展直呼大開眼界

台北市長柯文哲8日下午1時40分，在新竹縣長楊文科及立委高虹安與黨籍議員陪同之下，前往新竹縣體育館參觀攻城獅博物館，受訪...

疫情停止內用 議員促修訂外送平台抽成比例上限

Omicron變種病毒來勢洶洶，餐飲業者憂心去年停止餐廳內用衝擊恐重演。台北市議員徐弘庭指出，為降低業者衝擊，他提案修正...

水牛創作比例超大 侯友宜超納悶「到底公的母的？」

新北市今舉辦「新北濕地藝術季」活動，在板橋新月橋下的新海二期人工濕地展出共14組藝術創作品，其中一件作品「牛汶水」比例約...

新北過年這3天停收垃圾 上網分享打掃撇步還可抽禮券

年關將至，新北市環保局提醒，農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月24日前向清潔隊預約排出廢棄家具申請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。