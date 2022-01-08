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水牛創作比例超大 侯友宜超納悶「到底公的母的？」
新北市今舉辦「新北濕地藝術季」活動，在板橋新月橋下的新海二期人工濕地展出共14組藝術創作品，其中一件作品「牛汶水」比例約一般水牛兩倍大，新北市長侯友宜到現場後說，「有看過這麼大的牛嗎？牛到底是公的還母的？」讓台下民眾笑翻。「牛汶水」透過稻草編織，表達早期農村時代人與水牛的情感。
新北市長侯友宜今下午參加「新北濕地藝術季」活動時表示，新北濕地藝術季因為疫情停辦2年，結果今年開始辦疫情又變嚴峻，希望大家出門走動保持身體健康，但口罩要待好。
他提到藝術創作時表示，小時候是騎牛長大，「牛汶水」做完後去看，真正的牛沒這麼大隻，有看過這麼大的牛嗎？「剛剛想去問那隻是誰做的，牛到底是公的還母的？」他接著說，看起來是公的啦，小時候都騎牛，牛要犁田，現在要看到這牛機會很少，將以前的回憶放在這個地方。
侯友宜表示，以前濕地的功能只有做淨化水質，處理生活污水又稱「大地之腎」，就如同腎臟可以用來過濾毒素，當家庭污水經過濕地淨化後就變乾淨了。現在還能與生態結合，將濕地變成天然藝術館，這次展出的作品是利用濕地裡的自然素材，與多位知名藝術家、學校、里民及社區結合，創作出非常有特色的藝術作品。
新北市水利局表示，「牛汶水」是透過稻草的編織，將早期農村時代人們與水牛在河堤邊的種種情感及回憶呈現，藝術家帶領民眾創作水岸白鷺鷥，而此作品是本次參與共創最多人的作品。「新北濕地藝術季－川流堆疊」展期自即日起到2月9日，期間除欣賞作品，1月9日、15日、16日下午還有音樂表演、環境友善市集、DIY工作坊、作品導覽、藝術家分享及闖關摸彩等活動。
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