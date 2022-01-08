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北市人口將跌破250萬 市議會熱議「哪位副市長將失業」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會。記者楊正海／攝影
台北市議會。記者楊正海／攝影

北市人口創新低，預估今年5、6月跌破250萬時，依地方制度法，3位副市長和3位副秘書長將各減為2位，包括副市長黃珊珊在內3人，誰該「下台」，在議會引發熱議。議會日前審查祕書處預算時也增列一條但書，當北市人口低於250萬人時，即凍結「第三副市長」及第三副祕薪資及特別費，表示對柯文哲漠視人口流失沒有對策的警示。

不過對於誰是第三副市長，屆時誰應該下台？何時下台？是不是破250萬時即刻下台？北市人事處表示，因地制法中，沒有詳定誰是第三副市長，也沒有前例，恐須函詢內政部。

另外，審查預算時，人事處長張建智對誰是第三副市長，不願回答議員提問，挨轟藐視議會，議事一度中斷。議員游淑慧批評，為什麼這麼怕黃珊珊，依據副市長的核章來分，甲章是彭振聲，乙章是蔡炳坤，持丙章就是比較晚到任的第三副市長，有什麼不敢講的？對此，秘書長陳志銘表示，持有甲、乙、丙章，和是否是第一、第二、第三副市長，可能不能劃上等號。

張建智指出，內政部曾經對於各縣市所轄的鄉鎮區公所，人口數如果減低，針對人事有做出解釋，賦予2到3年的緩衝期，但直轄市目前還沒有這種案例出現，雖然沒有解釋，但北市認為應有緩衝期的空間存在，但內政部是主管機關，未來仍依內政部解釋核定為準。

議員對於但書的內容也有討論，王鴻薇說，依地制法規定，降至250萬以下就是不能多一位副市長，所以下但書是多此一舉；議員潘懷宗也說，若掉到250萬做以下，一位副市長凍結，但人口回復就要恢復？應該有限期緩衝，但書的文字恐砥觸法律，因為沒有規定減少第三副市長是下個月、還是下一年。

議員秦慧珠、苗博雅都認為，但書的內容是對柯文哲漠視人口政策的警示；議會民政委員會召集人張茂楠也指出，委員會當初下但書，要請柯文哲重視台北人口流失的問題，不能讓人口政策擺爛下去，好像人口流失和市府沒關係，這是但書的主要精神所在。

北市 柯文哲 地方制度法

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