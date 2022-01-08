新北過年這3天停收垃圾 上網分享打掃撇步還可抽禮券

年關將至，新北市環保局提醒，農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月24日前向清潔隊預約排出廢棄家具申請；1月25日至1月31日期間，清潔隊將加強清運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作；春節期間2月1日至3日（大年初一至初三）將停收3天。

環保局於今日在板橋介壽公園舉辦「111年度年終大掃除誓師大會」，環保局副局長朱益君表示，春節前夕傳統習俗會進行環境大掃除，象徵去除厄運迎新年，各區清潔隊也因應民眾需求，加強垃圾清運作業。環保局鼓勵民眾提前進行居家及周遭環境大掃除，不僅能分散工作量，也能避免清潔隊垃圾清運量過度集中，減輕隊員的工作負擔。

為響應年終大掃除，環保局也推出了線上抽獎活動，即日起至1月17日止，歡迎民眾按讚、追蹤「新北i 環保」Facebook 粉絲專頁，並於活動貼文留言區標註一位朋友並寫下「清潔小撇步」文字，或上傳一張大掃除的照片，即有機會獲得200元禮券，詳細資訊請上新北i 環保Facebook 粉絲專頁查詢。

環保局提醒，由於農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月24日前向清潔隊預約排出廢棄家具申請；而1月25日至1月31日期間，清潔隊將加強清運一般垃圾、稽查違規棄置及整理市容等工作；春節期間垃圾清運時間，自2月1日至3日（大年初一至初三）將停收3天，期間民眾仍有倒垃圾需求，可至「新北樂圾車」網站查詢本市定點收運站，依規定開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，並自2月4日起(大年初四)，全市恢復正常清運。