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北市啟動春安勞動檢查 首日罰款24件、121萬元
北市勞動局勞檢處昨天啟動春安勞動檢查，至2月15日止，首日共檢查73家事業單位，其中違反職業安全衛生法，罰款件次共24件，罰121萬元、停工4件。
勞檢處表示，今年營造業仍是北市墜落防災重點行業，尤其是鋼構組配作業及施工架組拆作業。昨天檢查南門市場改建及中正橋改建等公共工程，發現勞工於高度2公尺以上之箱梁從事電焊作業未使用安全帶，違反職安法第27條第1項第1、2、3款，以及職業安全衛生設施規則第281條第1項，罰款10萬元。
昨天下午突擊檢查大賣場，發現業者電區電氣設備前方設置料架及家電商品，未保留80公分以上的水平工作空間，違反職業安全衛生設施規則第268條。
勞動局長陳信瑜指出，零售量販店即將進入年前營業高峰期，常見待售商品堆置於緊急避難出口等場所或高度過高未採取繩索捆綁等，請業者應採限制高度或堆積於倉庫時應確實捆綁等必要設施，防止商品倒塌或掉落等災害發生。
勞動局指出，這次勞檢發現主要缺失前3名為原事業單位與承攬人僱用勞工共同作業時，未設置協議組織、工作之連繫與調整、工作場所之巡視；雇主對於高度二公尺以上之開口部分未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。
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