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北市寒假營隊周一起報名 保障3成女性、2成弱勢名額

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導

北市政府教育局111年寒假營隊活動推出結合元宇宙、量子電腦、AI技術及自造科技多元課程，111年1月10日起報名，教育局表示，本次科技教育寒假營隊為鼓勵女性參加，優先以個別課程核定招收名額30%為女性名額、20%保障弱勢名額，若寒假期間疫情升溫，部分營隊將改為線上方式辦理，並寄送材料包給錄取課程學生。

教育局表示，寒假科技教育營隊自1月10日上午9時至1月12日中午12時前，於台北市科技教育網課程中心報名受理報名，內容包含生活自造、程式設計、機電整合、大數據應用、物聯網、元宇宙、實作量子電腦雲端計算等，共78場次課程活動，提供3617個名額，錄取名單將於1月17日公布。

教育局表示，本次科技教育寒假營隊為鼓勵女性參加，優先以個別課程核定招收名額30%為女性名額，同時為兼顧經濟弱勢學生參與機會，於女性保障名額抽籤篩選完畢後，再提供20%保障名額給北市低收、中低收家庭學生，落實女力參與、教育平權的核心理念。

教育局表示，由北市永春3A中心及7所自造科技中心規劃精彩營隊活動，石牌、南門及龍山科技教育中心特別為虎年設計了「福氣虎開運了」、「麥克納姆輪車體驗」及「書燈DIY」課程，北投及日新科技教育中心則是提供了充足的素材，由學生親自動手組裝LED燈條及手機充電座；新興科技教育中心及永春高中3A中心帶領學生學習程式設計、大數據應用、量子電腦基本概念，使學生自行完成LINE機器人對話系統；仁愛科技中心更呼應元宇宙新興議題，提供給學生最新AR／VR互動科技體驗課程！

教育局提醒，若寒假期間疫情升溫，部分營隊將改為線上方式辦理，於「台北酷課雲」網站開設同步直播課程，並寄送材料包給錄取課程學生，改為線上方式辦理課程，屆時將公告於「教育局網站」及「台北市科技教育網」。

教育局 寒假 北市

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