快訊

【中二罷昶決戰】藍全黨救寬恒 顏家哀兵策略盼激出鄉親票

逕博生逐年增還得增額錄取 台大教授公認「平均水準最高」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

正值產季 三芝休閒農場推拔蘿蔔體驗活動

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
青農鄭志偉（左一）負責規劃農場食農教育活動。圖／新北市農業局提供
青農鄭志偉（左一）負責規劃農場食農教育活動。圖／新北市農業局提供

現在是白蘿蔔的產期，新北市三芝區「蕃婆林休閒農場」生產的蘿蔔取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季來碗自己親手採的蘿蔔熱湯，不但可以體會到從農田直接採收的樂趣，也能夠溫暖一家人的胃。

蕃婆林休閒農場由農場主人鄭重修與返鄉從農的兒子鄭俊彥、鄭志偉兩兄弟一同經營，以栽種茭白筍、甘藷、蘿蔔及各式蔬果為主，一家人在2000年開始農場經營之路，後在農業局輔導協助下，轉型為休閒農場。

鄭俊彥、鄭志偉還時常涉略時下農業新知，參加農業局或農會辦理的各種講習訓練，更有策略地分工合作，將農場經營導向規模化，也依照農場內作物收穫季節辦理各式農業體驗活動，帶領遊客們體驗夏季採收甘藷、秋季體驗採收茭白筍、冬季則體驗拔蘿蔔，一年四季都有不同的體驗活動可以參與。

負責規劃農場食農教育活動的鄭志偉表示，推廣食農教育多年，規劃設計農事體驗活動，每年各個農產的採收季節，都有許多爸爸媽媽帶著小朋友一同來感受田間樂趣，目的是希望民眾能夠在體驗的過程中了解農作物如何從產地到餐桌，將食農教育理念向下扎根，讓更多小朋友能更了解農業。

鄭志偉說，農場除了有採收活動，也會帶著民眾朋友利用現採的農產品來製作簡單的料理，比如現在的白蘿蔔產季會帶著民眾體驗醃蘿蔔，夏天地瓜產季則有地瓜圓DIY等，而農場內的產品皆有產銷履歷，民眾朋友不僅能玩得開心，也能吃得安心。

新北市三芝區「蕃婆林休閒農場」提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動。圖／新北市農業局提供
新北市三芝區「蕃婆林休閒農場」提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動。圖／新北市農業局提供
小朋友體驗如何醃製蘿蔔。圖／新北市農業局提供
小朋友體驗如何醃製蘿蔔。圖／新北市農業局提供

食農教育 產銷履歷

延伸閱讀

影／數千人湧田中拔蘿蔔 關山2公頃蘿蔔田幾分鐘被拔完

台東關山千人拔蘿蔔8日登場 拔多少都能帶回家

南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

相關新聞

北市寒假營隊周一起報名 保障3成女性、2成弱勢名額

北市政府教育局111年寒假營隊活動推出結合元宇宙、量子電腦、AI技術及自造科技多元課程，111年1月10日起報名，教育局...

正值產季 三芝休閒農場推拔蘿蔔體驗活動

現在是白蘿蔔的產期，新北市三芝區「蕃婆林休閒農場」生產的蘿蔔取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季...

國家影視中心開館 蘇侯較勁

位於新北市新莊區的國家電影及視聽文化中心昨正式開館啟用，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌及新北市長侯友宜皆出席。蔡英文表示，影...

選情初探／第六選區（中和區）藍票倉變動小 綠保守 白唯一新人

新北市中和區一直以來都是藍營票倉，去年底公投結果也是「四個都同意」多於「四個不同意」，3席黨籍議員沒意外都會被提名繼續參...

關渡、北山大橋快車道 騎士盼解禁

汽、機車平權意識逐漸抬頭，新北機車族多次爭取路口取消待轉、開放快車道、橋梁免繞機車道等，交通局去年提出27處路口及3處橋...

三峽河變牛奶溪 染整廠惹禍

原本水質正常的三峽河，民眾前天發現突然變成泛白的「牛奶溪」；環保局接獲通報後追查汙染源頭，發現源頭為樹林佳園路3段染整廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。