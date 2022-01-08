正值產季 三芝休閒農場推拔蘿蔔體驗活動

現在是白蘿蔔的產期，新北市三芝區「蕃婆林休閒農場」生產的蘿蔔取得產銷履歷認證，並且提供民眾預約拔蘿蔔體驗活動，在寒冷冬季來碗自己親手採的蘿蔔熱湯，不但可以體會到從農田直接採收的樂趣，也能夠溫暖一家人的胃。

蕃婆林休閒農場由農場主人鄭重修與返鄉從農的兒子鄭俊彥、鄭志偉兩兄弟一同經營，以栽種茭白筍、甘藷、蘿蔔及各式蔬果為主，一家人在2000年開始農場經營之路，後在農業局輔導協助下，轉型為休閒農場。

鄭俊彥、鄭志偉還時常涉略時下農業新知，參加農業局或農會辦理的各種講習訓練，更有策略地分工合作，將農場經營導向規模化，也依照農場內作物收穫季節辦理各式農業體驗活動，帶領遊客們體驗夏季採收甘藷、秋季體驗採收茭白筍、冬季則體驗拔蘿蔔，一年四季都有不同的體驗活動可以參與。

負責規劃農場食農教育活動的鄭志偉表示，推廣食農教育多年，規劃設計農事體驗活動，每年各個農產的採收季節，都有許多爸爸媽媽帶著小朋友一同來感受田間樂趣，目的是希望民眾能夠在體驗的過程中了解農作物如何從產地到餐桌，將食農教育理念向下扎根，讓更多小朋友能更了解農業。