獨／「擋財路如殺父母！」 新北市長信箱檢舉民遭恐嚇

新北市深坑居民，日前因住家附近農地違建，透過新北市長信箱檢舉，不料今天上午10時許一名男子跑到居民住家表示「擋人財路如同殺人父母這道理你懂吧！」居民驚覺遭恐嚇，將整起事件貼上PTT爆料，並質疑新北市長信箱讓民眾個資外洩，因此前往派出所報案。新北市研考會則表示，陳情民眾已報案處理，將全力配合調閱相關文書資料，便以釐清始末。

該居民在PTT表示，小市民反應案件都能受到陌生人關注，那日後應該不會再有人膽敢向有關機關或市長傾訴，只能靠市府多編列預算查緝不法行為。

居民貼文表示，今天上午10點一名陌生男子到其住家表示「我能找到這裡也知道你的名字你應該知道我在裡面有人吧！」、「多次投訴是想卡油水還是有什麼不滿？我們在整的地應該沒礙到你吧？」、「今天是我一個人來好好跟你講，之後就不一定了，要知進退」，男子離開前還說「擋人財路如同殺人父母你要了解！」

居民驚覺自己遭到恐嚇，將整起事件貼上PTT，並質疑透過新北市長信箱檢舉結果個資外洩，才會有人來警告，讓家人惶恐不安，因此向派出所報案，並盼新北市政府可以重視個資保密及杜絕暴力。網友則留言表示，「匿名檢舉不受理、留名檢舉被處理」、「請他留名片、上新聞警察才會認真查、家裡監視器快裝起來。」

研考會表示，市長信箱確曾於去年12月16日接獲民眾來信陳情，該案分辦農業局辦理，也於今日辦理現場會勘。研考會說，關於民眾後續於PTT反映個資外洩疑義，新北市府對於陳情案件及個資均嚴格要求務必保密，僅提供承辦單位業務聯繫，以保護民眾權益及案件公正性。有關陳情民眾已報案處理，新北市府將全力配合調閱相關文書資料，以便釐清始末。