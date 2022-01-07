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北市編市政8週年紀念特輯預算 議員批不妥

中央社 / 台北7日電

北市政府規劃市政8週年紀念特輯，預算送進台北市議會大會審議，多名議員質疑若紀念特輯僅宣傳市長柯文哲恐不妥，市議會暫擱預算，等政黨協商再討論。

對此，北市府發言人陳智菡今天表示，規劃市政8週年紀念特輯是希望把台北市在這段期間進步與改變，用系統且完整方式向市民報告，政黨協商時會持續跟議員溝通、說明，爭取預算。

台北市議會臨時大會討論111年度民政總預算，多名議員認為北市府秘書處編列新台幣350萬元預算規劃市政8週年紀念特輯不妥，應全數刪除。

國民黨北市議員游淑慧在議會大會發言時說，北市府編列350萬元預算規劃市政8週年紀念特輯，但像前任市長卻是自掏腰包推出市政紀念特輯，不需要編列預算替柯文哲製作特輯，且此筆也是新增預算，應全數刪除。

社會民主黨籍議員苗博雅表示，北市府編列預算推出市政8週年紀念特輯，但過去未編此筆預算，若此本紀念特輯僅要宣傳柯文哲就非常不妥，支持刪除預算。

無黨籍議員林亮君說，北市府規劃市政紀念特輯是要讓市民了解北市府公務員8年內所付出辛勞，這部分就支持，若要變成個人行銷就不應編列預算因應。議員陳建銘表示，支持刪除預算，要行銷市政，應由北市府觀光傳播局編列預算，非秘書處編列。

新黨籍議員李慶元及潘懷宗、民眾黨議員林國成等人支持維持原預算，並建議改名為北市府市政檢討與展望。

經北市議會大會討論，決定預算暫擱，政黨協商時再討論。

北市 柯文哲 員林

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