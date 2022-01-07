秀山巷弄長照站 汐止長輩開心學歌仔戲

汐止區的秀山社區關懷據點，在去年九月開張後，每個星期一到五都安排的不同的課程，讓老人家多走出來動一動更健康，之前打太鼓很受歡迎，最近則是每個星期五帶著長輩學歌仔戲，不但可以回味小時候，自己也能學唱歌仔戲，長輩們都很開心。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，因為據點的長輩都對歌仔戲蠻懷念的，每次談到歌仔戲就好開心，所以，特地邀請老師開辦課程，一開課就發現長輩好像欲罷不能，因為他們常常都不下課一直跟老師說還要繼續唱，也讓很多長輩想到小時候在戲棚下可以聽到好多的歌仔戲，在這裡也覺得自己也能唱歌仔戲，而且發現在唱歌仔戲的過程中，也發現長輩記憶力變好，而且透過音樂跟學身段，讓長輩在律動中有音樂，更健康樂活。

指導老師說，主要是透過歌仔戲的方式讓長輩覺得來上課很好玩，因為，歌仔戲是用台語來發音，長輩也覺得比較親切，會把歌仔戲的一些身段編成是運動的動作，教大家一起活動筋骨。

跟著老師教導，長輩們跟著唱，不用特地背詞，等到熟悉了一點，就搭配音樂唱，最後再搭配動作，歌仔戲常看的到的馬鞭，這一堂課也派上用場，學了幾堂課下來，越學越有興趣，有長輩說，小時候經常看歌仔戲，想不到自己也能學，真的很開心。