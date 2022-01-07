全國首創美學秘境 黃金博物館礦山共學基地啟用
新北市立黃金博物館於今(7)日舉辦「礦山共學基地」啟用儀式，共學館及周邊園區，曾經是臺金公司時期的員工宿舍群，透過整修，變為「黃金山城—礦業文化」美學廊帶上的重要樞紐，也是東北角青春山海線上推廣礦山學的重要據點。
新北市副市長謝政達說，共學館及其周邊環境，原先受廢棄垃圾堆置，如今已蛻變為兼顧生態、藝術與景觀的「美麗秘境」。共學館內部，收藏礦山珍貴礦石與文物，並陳列百年歷史文獻與在地書寫創作等資源，是全國首創的「礦山學基地」。
黃金博物館館長謝文祥表示，共學館收藏礦山珍貴文物，以及全國各縣市地質公園特色岩石標本；陳列百年《礦山寫真帖》、《臺灣採金七百年》等重要史料文獻。1月起，共學館同步展出「憶‧臺金」老照片迷你展、「煉金術—點石成金的秘密」主題特展等，介紹礦業百年歷史變遷，呈現礦山多元面貌。未來也將透過豐富的典藏資源及共學環境，持續發掘水金九地區在地文化。
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