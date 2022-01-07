攜手JR九州鐵道 淡海輕軌首創光影列車秀

為慶祝淡海輕軌通車三週年，新北捷運公司與日本九州旅客鐵道株式會社攜手，於元月15、16兩天共同推出全台首見的光影列車秀「光之所向」，其中包括了「空拍即時轉播」、「台日同步線上直播」、「移動光影列車」、「音樂故事」等多個元素，為淡海輕軌通車三週年帶來不同的慶祝意義。

台灣軌道最北端的車站為淡海輕軌的「崁頂站」，而位於九州的「西大山站」則為JR日本最南端車站，這次新北捷運與JR九州合作，以「最短的距離、最暖的關心」為主題，淡海輕軌獨特的軌道地形，推出適合於台灣展演的光影列車秀。

新北捷運公司表示，「光之所向」展演即將於15、16日晚間6點30分展開，兩天各展演一場，除了全程以空拍轉播及線上直播的方式進行，於淡海輕軌V07行政中心站前廣場更有轉播會場，搭配現場大型螢幕全程轉播，搭配現場燈光及音樂的結合，將呈現全台首見的「光影列車秀」。

新北捷運公司表示，新北捷運更與JR九州共同推出「光之所向 - 三週年紀念票卡組」，裡面含有JR九州的sugoca IC卡及「光之所向」紀念票卡及淡海輕軌模型車一列，限量100組，還有「光之所向 - 三週年紀念票卡」共100張，採現場索取號碼牌，只送不賣，於活動結束後，於現場抽出幸運民眾獲得。