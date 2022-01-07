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體恤山區員警 淡水福佑宮捐電暖器擋寒冬

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水區福佑宮捐贈電暖器，除濕機、微波爐等設備，給山區員警能夠得到更好的照顧。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區福佑宮捐贈電暖器，除濕機、微波爐等設備，給山區員警能夠得到更好的照顧。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓在淡水山區派出所的員警能夠抵擋寒冬，淡水區福佑宮特別準備了電暖器，除濕機、微波爐等設備，捐給淡水警分局，讓在山區24小時執勤的員警，能夠得到更好的照顧。

陰雨綿綿，這樣又濕又冷的冬天，可是淡水北海岸的天氣常態，在淡水山區更是會感到不到10度低溫的寒冷，因此新北市淡水區福佑宮，為了讓在淡水山區派出所的員警，能夠抵擋寒冬，特別準備了電暖器，除濕機、微波爐等設備，福佑宮表示，希望藉由捐贈這些設備，讓在山區24小時執勤的員警，能夠得到更好的照顧。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，廟方本著媽祖濟世救人的精神，幫助辛苦維護市民交通、治安及為民服務的基層員警，除了捐贈保暖電器，針對交通分隊還捐出交通照明指揮棒、測量滾輪等交通維護疏導裝備，以及捐贈給偵查隊刑警，一套治安防範偵防器材設備。對此淡水警分局也對於廟方的熱心大力幫助表示感謝。

淡水警分局長黃南山表示，過去廟方一直以取之於社會，用之於社會的精神，辦理許多的公益捐贈，在疫情期間，捐助辛苦的基層員警防疫裝備，這次非常感謝淡水福佑宮的幫助，讓員警有更好更溫暖的辦公環境。希望能夠讓員警有個舒適的環境來為民服務。

淡水 除濕機

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