提升金山橋樑安全 磺溪四十號橋改建動工

金山區的磺溪四十號橋，於民國60年11月竣工使用至今，橋齡高達50年，結構強度已無法符合現行規範，橋樑高度不足，因此辦理舊橋改建工程，融入當地著名朱銘美術館太極意象，預計今年底將可以完工通車。

新北市府養工處處長馮兆麟於動土儀式上養工處簡報指出，在日前南方澳斷橋事故後，更加重視橋樑巡檢的安全議題，改建後的新橋樑，融入當地著名朱銘美術館太極意象，並採預力混凝土結構，長度拉長至82公尺，寬度則是由原本的7.4公尺拓寬為15公尺，落墩數量三墩減少成一墩，橋樑高度抬升1.9公尺，大幅改善排水斷面不足問題，更新增了實體人行道方便行人行走。

新北市副市長陳純敬表示，感謝中央挹注經費補助，與新北市政府一同來守護民眾行的安全，共計籌編1.23億元辦理舊橋改建工程，期許新橋完工之後能夠提升金山交通服務水平、磺溪防洪更升級，提供更安全完善的用路環境。